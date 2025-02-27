Ефимов: В 2024 году по программе ренновации в Москве построили 74 новостройки

Posted 27 февраля, 12:16
Published 27 февраля, 12:16
Modified 27 февраля, 12:22
Updated 27 февраля, 12:22
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья превысила 1,3 миллиона квадратных метров. По словам Ефимова, новые дома расположены в 11 административных округах города. Об этом пишет mos.ru. Основная часть новостроек появилась в восточной (20 зданий) и северной (15 зданий) частях города. На северо-востоке и юго-востоке Москвы было построено по девять жилых комплексов.
Новые объекты возводятся как на специально отведенных территориях, так и на участках, освобожденных после сноса старого жилья.
Руководитель департамента градостроительной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что новые дома распределены по 44 районам города. Наибольшее число новостроек зафиксировано в Головинском районе (шесть домов на 835 квартир улучшенной планировки), в Перове (пять домов на 1084 квартиры) и в Люблине (четыре дома на 1091 квартиру).
В ходе возведения новых жилых комплексов было уделено внимание благоустройству прилегающей территории. В этих районах были созданы детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, а также смонтировано наружное освещение и видеокамеры.
Мосгосстройнадзор контролирует каждый этап строительства многоквартирных домов, возводимых по программе реновации в Москве. В рамках этой деятельности инспекторы провели свыше 600 выездных проверок, в ходе которых оценивалось соответствие выполненных работ утвержденному проекту. В проверках участвовали специалисты из центра экспертиз, которые проводили детальный анализ конструктива зданий и использованных стройматериалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах реализации программы реновации за предыдущий год. Полную информацию о программе можно найти на официальном сайте mos.ru.
Программа реновации стартовала в конце лета 2017 года и направлена на улучшение жилищных условий около миллиона москвичей. В рамках ее реализации предусматривается переселение из 5176 домов. Недавно Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации данной программы.