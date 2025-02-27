Ефимов: В 2024 году по программе ренновации в Москве построили 74 новостройки

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья превысила 1,3 миллиона квадратных метров. По словам Ефимова, новые дома расположены в 11 административных округах города. Об этом пишет mos.ru. Основная часть новостроек появилась в восточной (20 зданий) и северной (15 зданий) частях города. На северо-востоке и юго-востоке Москвы было построено по девять жилых комплексов.