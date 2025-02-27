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Posted 27 февраля, 06:26

Published 27 февраля, 06:26

Modified 27 февраля, 06:28

Updated 27 февраля, 06:28

Жители Полевского собирают подписи против закрытия автовокзалов в городе

«Есть даже в Мухосрансках». Жители Полевского возмущены закрытием автовокзалов

27 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.

Жители Полевского собирают подписи против закрытия автовокзалов в городе

Власти Полевского решили закрыть все автовокзалы. В городе работало две автостанции. Однако от них было решено избавиться.

Теперь планируется, что Северный автовокзал перестанет работать совсем, а Южный станет перроном. При этом приобрести билеты можно будет только у водителя за наличный расчет или посредством QR-кода, сообщает Ural Mash.

Жители возмущены таким решением и начали собирать подписи против такого решения властей.

Автовокзал это лицо города. Вот как бы там ни было, перевозчик, не перевозчик, нельзя, чтобы какой-то… В каких-то Мухосрансках есть автовокзал, а в славном городе Полевском, где Бажов, Думная гора и все такое прочее, с туризмом связано, и нет автовокзала. Ну это позорище, — заявляет один из местных жителей.

Еще одна местная жительница рассказала, что она больше против закрытия, чем за, так как на автовокзале было удобно приобретать билеты, смотреть расписание и так далее. Она отметила, что пока не очень понятно, как это все будет в будущем.

Еще один мужчина заявил, что такое решение может плохо повлиять на безопасность дорожного движения, так как больших площадок для размещения автобуса в городе нет. По его словам, глава города предложил использовать для этого улицы Коммунистическую и Свердлова, но они заужены.

Высказал свою позицию и единственный перевозчик Полевского Сергей Вотинцев. По его словам, содержание автовокзалов достаточно затратно, а сходить в туалет они могут и дома. Тогда и проблем не будет. Однако люди с этим не согласны. Они собрали уже 700 подписей.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле пассажирка не могла уехать с автовокзала, так как на нужный ей рейс было составлено неверное расписание.

#Ирина Кирилова#Общество#Автовокзал#Жалоба#Закрытие#Полевской#Подписи#Екатеринбург
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