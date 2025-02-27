«Есть даже в Мухосрансках». Жители Полевского возмущены закрытием автовокзалов

Posted 27 февраля, 06:26
Published 27 февраля, 06:26
Modified 27 февраля, 06:28
Updated 27 февраля, 06:28
Теперь планируется, что Северный автовокзал перестанет работать совсем, а Южный станет перроном. При этом приобрести билеты можно будет только у водителя за наличный расчет или посредством QR-кода, сообщает Ural Mash.
Жители возмущены таким решением и начали собирать подписи против такого решения властей.
Автовокзал это лицо города. Вот как бы там ни было, перевозчик, не перевозчик, нельзя, чтобы какой-то… В каких-то Мухосрансках есть автовокзал, а в славном городе Полевском, где Бажов, Думная гора и все такое прочее, с туризмом связано, и нет автовокзала. Ну это позорище, — заявляет один из местных жителей.
Еще одна местная жительница рассказала, что она больше против закрытия, чем за, так как на автовокзале было удобно приобретать билеты, смотреть расписание и так далее. Она отметила, что пока не очень понятно, как это все будет в будущем.
Еще один мужчина заявил, что такое решение может плохо повлиять на безопасность дорожного движения, так как больших площадок для размещения автобуса в городе нет. По его словам, глава города предложил использовать для этого улицы Коммунистическую и Свердлова, но они заужены.
Высказал свою позицию и единственный перевозчик Полевского Сергей Вотинцев. По его словам, содержание автовокзалов достаточно затратно, а сходить в туалет они могут и дома. Тогда и проблем не будет. Однако люди с этим не согласны. Они собрали уже 700 подписей.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле пассажирка не могла уехать с автовокзала, так как на нужный ей рейс было составлено неверное расписание.