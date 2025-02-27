Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась об оценках за поведение

Posted 27 февраля, 03:31
Published 27 февраля, 03:31
Modified 27 февраля, 03:33
Updated 27 февраля, 03:33
По ее мнению, в новом формате они будут неэффективны, так как у детей иная коммуникация и способы завоевания авторитета. Как заявила глава департамента в эфире ОТВ, эффективнее всего воспитывать детей не «кнутом», а «пряниками».
Также Гумбатова отметила, что проблема буллинга в школах отчасти решена. Она рекомендовала родителям вместе с педагогами решать проблемы во взаимодействии между детьми. Кроме всего прочего, чиновница высказалась против дискотек в школах, так как именно на этих мероприятиях вероятность возникновения конфликтов становится выше.
Ранее главный свердловский репродуктолог высказалась за то, чтобы в школах ввели уроки полового воспитания.