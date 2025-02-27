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Posted 27 февраля, 03:31

Published 27 февраля, 03:31

Modified 27 февраля, 03:33

Updated 27 февраля, 03:33

В Екатеринбурге не планируют вводить оценки за поведение в школах

Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась об оценках за поведение

27 февраля 2025, 03:31
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге не планируют вводить оценки за поведение в школах

Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова заявила, что возвращаться к практике, когда детям ставили оценки за поведение в школе, не планируется.

По ее мнению, в новом формате они будут неэффективны, так как у детей иная коммуникация и способы завоевания авторитета. Как заявила глава департамента в эфире ОТВ, эффективнее всего воспитывать детей не «кнутом», а «пряниками».

Также Гумбатова отметила, что проблема буллинга в школах отчасти решена. Она рекомендовала родителям вместе с педагогами решать проблемы во взаимодействии между детьми. Кроме всего прочего, чиновница высказалась против дискотек в школах, так как именно на этих мероприятиях вероятность возникновения конфликтов становится выше.

Ранее главный свердловский репродуктолог высказалась за то, чтобы в школах ввели уроки полового воспитания.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#Родители#Екатеринбург#Буллинг
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