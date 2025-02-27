Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась об оценках за поведение

Также Гумбатова отметила, что проблема буллинга в школах отчасти решена. Она рекомендовала родителям вместе с педагогами решать проблемы во взаимодействии между детьми. Кроме всего прочего, чиновница высказалась против дискотек в школах, так как именно на этих мероприятиях вероятность возникновения конфликтов становится выше.