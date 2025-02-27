Грязные, маленькие и невкусные: эти яйца не берите для завтрака — Роскачество в ужасе

Posted 27 февраля, 07:16
Published 27 февраля, 07:16
Modified 27 февраля, 07:18
Updated 27 февраля, 07:18
Последнее исследование, проведенные экспертами Роскачества, выявили недостатки у таких брендов, как:
По словам экспертов Роскачества, идеальные яйца должны соответствовать ряду факторов: иметь прочную, чистую скорлупу, точный вес, достаточный уровень содержания витаминов и кислот омега-3.
Чтобы избежать возможных рисков, при покупке яиц стоит запомнить несколько простых правил:
Выбирайте только проверенные бренды, которые гарантируют качество, питательность и безопасность продукта.