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Posted 27 февраля, 07:16

Published 27 февраля, 07:16

Modified 27 февраля, 07:18

Updated 27 февраля, 07:18

Качественные яйца любой категории в лотке должны быть одинакового размера

Грязные, маленькие и невкусные: эти яйца не берите для завтрака — Роскачество в ужасе

27 февраля 2025, 07:16
Фото: 1MI. Качественные яйца любой категории в лотке должны быть одинакового размера

Эксперты Роскачества назвали марки яиц, которые лучше обходить стороной

Рубрика
Еда и напитки
Куриные яйца — незаменимый продукт на любой кухне. Мы готовим из них завтраки, выпечку, основные блюда и десерты. Однако последняя проверка Роскачества показала тревожные факты: не все марки соответствуют высоким стандартам безопасности и пользы.

Последнее исследование, проведенные экспертами Роскачества, выявили недостатки у таких брендов, как:

  • «Чепфа» и «Село Зеленое» — несоответствие веса заявленной категории, что вводит потребителей в заблуждение.
  • «Синявинское» — помимо несоответствия массы, яйца этой марки часто имеют хрупкую и грязную скорлупу, что повышает риск заражения опасными бактериями.
  • «Праксис» — пониженное содержание полезных веществ, таких как витамин А и омега-3.

По словам экспертов Роскачества, идеальные яйца должны соответствовать ряду факторов: иметь прочную, чистую скорлупу, точный вес, достаточный уровень содержания витаминов и кислот омега-3.

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Чтобы избежать возможных рисков, при покупке яиц стоит запомнить несколько простых правил:

  • Проверяйте маркировку. Убедитесь, что продукт прошел сертификацию и указан производитель.
  • Осматривайте упаковку. Целостность скорлупы и ее чистота говорят о внимательном контроле на ферме.
  • Сравнивайте размер. Яйца одной категории должны быть одинакового размера.

Выбирайте только проверенные бренды, которые гарантируют качество, питательность и безопасность продукта.

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