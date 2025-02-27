Грязные, маленькие и невкусные: эти яйца не берите для завтрака — Роскачество в ужасе

Эксперты Роскачества назвали марки яиц, которые лучше обходить стороной

Рубрика Еда и напитки

Куриные яйца — незаменимый продукт на любой кухне. Мы готовим из них завтраки, выпечку, основные блюда и десерты. Однако последняя проверка Роскачества показала тревожные факты: не все марки соответствуют высоким стандартам безопасности и пользы.