Хозяйка тоже показала зубы: усыплять напавшего на екатеринбуржцев ротвейлера не будут

Инцидент произошел в Екатеринбурге накануне, 26 февраля. Агрессивный пес взял в заложники мать с ребенком. Женщина прикрывала сына собой, в результате мальчик остался невредим, но сама она получила страшные травмы. Пострадавшая Надежда рассказала «RT на русском», что не настаивает на усыплении животного. Вместо этого она попросила хозяйку собаки оплатить услуги няни для сына и психологическую помощь для них обоих.