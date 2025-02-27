tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 16:14

Published 27 февраля, 16:14

Modified 27 февраля, 16:16

Updated 27 февраля, 16:16

Владелица агрессивного ротвейлера в Екатеринбурге отказалась его усыплять

Хозяйка тоже показала зубы: усыплять напавшего на екатеринбуржцев ротвейлера не будут

27 февраля 2025, 16:14
Фото: Изображение от wirestock на Freepik.

Владелица агрессивного ротвейлера в Екатеринбурге отказалась его усыплять

В Екатеринбурге хозяйка агрессивного ротвейлера наотрез отказалась его усыплять. Компенсировать расходы на психолога и няню для ребенка женщина также не хочет.

Инцидент произошел в Екатеринбурге накануне, 26 февраля. Агрессивный пес взял в заложники мать с ребенком. Женщина прикрывала сына собой, в результате мальчик остался невредим, но сама она получила страшные травмы. Пострадавшая Надежда рассказала «RT на русском», что не настаивает на усыплении животного. Вместо этого она попросила хозяйку собаки оплатить услуги няни для сына и психологическую помощь для них обоих.

Однако хозяйка животного на конкретные условия потерпевшей семьи не согласилась. Известно, что пес молодой — ему всего 3 года, но за свою недолгую жизнь он неоднократно нападал на людей.

Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области, прокомментировал ситуацию «КП-Екатеринбург».

По его словам, наказывать за такие случаи нужно очень жестко. Хозяйка ротвейлера не просто нарушила правила выгула опасных пород собак, но фактически оставила пса без присмотра. Это очень безответственно, так как ротвейлеры входят в перечень опасных пород

Вегнер также напомнил важную деталь: если собака проявляет агрессию, не поддается контролю и не может быть социализирована, закон допускает ее усыпление.

Бесконтрольными стаями бродячих собак в Екатеринбурге заинтересовались в СК
Узнать подробнее

По факту инцидента Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Читайте также:
Госдума рассмотрит возможность безвозвратного отлова бродячих собак в регионахХозяйка питомника в Полевском выплатит более 300 тысяч за нападение собаки на ребенкаСтая бездомных собак напала на женщину в лесопарке Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Компенсация#Нападение#Собака#Екатеринбург#Покусала собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика