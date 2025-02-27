Хозяйка тоже показала зубы: усыплять напавшего на екатеринбуржцев ротвейлера не будут

Posted 27 февраля, 16:14
Published 27 февраля, 16:14
Modified 27 февраля, 16:16
Updated 27 февраля, 16:16
Инцидент произошел в Екатеринбурге накануне, 26 февраля. Агрессивный пес взял в заложники мать с ребенком. Женщина прикрывала сына собой, в результате мальчик остался невредим, но сама она получила страшные травмы. Пострадавшая Надежда рассказала «RT на русском», что не настаивает на усыплении животного. Вместо этого она попросила хозяйку собаки оплатить услуги няни для сына и психологическую помощь для них обоих.
Однако хозяйка животного на конкретные условия потерпевшей семьи не согласилась. Известно, что пес молодой — ему всего 3 года, но за свою недолгую жизнь он неоднократно нападал на людей.
Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области, прокомментировал ситуацию «КП-Екатеринбург».
По его словам, наказывать за такие случаи нужно очень жестко. Хозяйка ротвейлера не просто нарушила правила выгула опасных пород собак, но фактически оставила пса без присмотра. Это очень безответственно, так как ротвейлеры входят в перечень опасных пород
Вегнер также напомнил важную деталь: если собака проявляет агрессию, не поддается контролю и не может быть социализирована, закон допускает ее усыпление.
По факту инцидента Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».