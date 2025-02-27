Как не запутаться в пустяках: Конфуций раскрыл главный секрет простой жизни

Чтобы сделать свою жизнь более простой и понятной, начать нужно с переоценки ценностей и избавления от ненужного балласта, учит нас древний китайский мудрец. Не всегда новая вещь, новая цель или новые обязательства, которые мы взваливаем на свои плечи, делают мир богаче. Наоборот, они могут создавать внутреннюю путаницу, уводя нас от главного — самих себя. Конфуций учит нас задаваться вопросом: «Действительно ли мне нужно все то, чем я себя окружил»?