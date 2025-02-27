Клещи бегут как от огня: новый дачный хит от опасных кровососов и грызунов

Posted 27 февраля, 10:17
Published 27 февраля, 10:17
Modified 27 февраля, 10:19
Updated 27 февраля, 10:19
Теплая зима всегда приводит к одной неприятной закономерности: кровососущие паразиты активизируются раньше времени. Уже в начале сезона клещи успевают распространиться не только в лесу, но и на загородных дачах. Попав на участок, они начинают кошмарить и людей, и животных. Однако природная защита существует — и она доступна каждому. Автор канала о саде и огороде «Соседи по даче» предлагает вспомнить о подзабытом, но очень эффективном средстве от клещей — мяте.
Все дело в том, что насекомые, пауки, паукообразные и даже мелкие грызуны не переносят ее насыщенный и яркий аромат. Хотя для большинства людей запах мяты приятен, для клещей, комаров и даже муравьев он становится настоящим барьером. К тому же, высадив мяту на участке, вам не нужно будет использовать химические репелленты.
Лучше всего высаживать кустики мяты по периметру участка для создания защитного барьера. Также ее можно разместить на грядках, клумбах или на более засушливых местах под деревьями — растение довольно неприхотливо. Бонусом станет гармоничное дополнение дачного ландшафта: мята отлично вписывается в общий стиль участка.
Мята обладает и другими замечательными свойствами. Ее аромат расслабляет, помогает снять стресс и улучшает сон. Листики мяты можно добавлять в чай, холодные напитки и даже десерты — вкус и аромат станут ярче, а нервная система будет в порядке.
Мята перечная также является прекрасной защитой от мышей и других мелких грызунов.