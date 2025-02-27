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Posted 27 февраля, 10:17

Published 27 февраля, 10:17

Modified 27 февраля, 10:19

Updated 27 февраля, 10:19

Клещ — весьма опасный сосед для человека, так как переносит опасные инфекции

Клещи бегут как от огня: новый дачный хит от опасных кровососов и грызунов

27 февраля 2025, 10:17
Фото: 1MI. Клещ — весьма опасный сосед для человека, так как переносит опасные инфекции

Из-за теплой зимы дачникам придется раньше продумать стратегию защиты от клещей

Рубрика
Дом и сад
Скоро наступит пора активных дачных работ, но теплая зима сделала свое дело — клещи вот-вот проснутся и проберутся на участки. Однако опытные дачники нашли верный способ защиты. Растение, обитающее на любой клумбе, справляется с вредителями на раз-два.

Теплая зима всегда приводит к одной неприятной закономерности: кровососущие паразиты активизируются раньше времени. Уже в начале сезона клещи успевают распространиться не только в лесу, но и на загородных дачах. Попав на участок, они начинают кошмарить и людей, и животных. Однако природная защита существует — и она доступна каждому. Автор канала о саде и огороде «Соседи по даче» предлагает вспомнить о подзабытом, но очень эффективном средстве от клещей — мяте.

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Все дело в том, что насекомые, пауки, паукообразные и даже мелкие грызуны не переносят ее насыщенный и яркий аромат. Хотя для большинства людей запах мяты приятен, для клещей, комаров и даже муравьев он становится настоящим барьером. К тому же, высадив мяту на участке, вам не нужно будет использовать химические репелленты.

Лучше всего высаживать кустики мяты по периметру участка для создания защитного барьера. Также ее можно разместить на грядках, клумбах или на более засушливых местах под деревьями — растение довольно неприхотливо. Бонусом станет гармоничное дополнение дачного ландшафта: мята отлично вписывается в общий стиль участка.

Мята обладает и другими замечательными свойствами. Ее аромат расслабляет, помогает снять стресс и улучшает сон. Листики мяты можно добавлять в чай, холодные напитки и даже десерты — вкус и аромат станут ярче, а нервная система будет в порядке.

Мята перечная также является прекрасной защитой от мышей и других мелких грызунов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Клещи#Сад#Защита#Дача#Грызуны#Огород#Дом и сад#КЦ#Мята
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