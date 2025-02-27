Клещи бегут как от огня: новый дачный хит от опасных кровососов и грызунов

Теплая зима всегда приводит к одной неприятной закономерности: кровососущие паразиты активизируются раньше времени. Уже в начале сезона клещи успевают распространиться не только в лесу, но и на загородных дачах. Попав на участок, они начинают кошмарить и людей, и животных. Однако природная защита существует — и она доступна каждому. Автор канала о саде и огороде «Соседи по даче» предлагает вспомнить о подзабытом, но очень эффективном средстве от клещей — мяте.