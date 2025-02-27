Когда начнутся весенние каникулы в Свердловской области?

Когда начинаются весенние каникулы по четвертям? Когда начинаются весенние каникулы по триместрам? Дополнительные дни для отдыха школьников весной Кто определяет даты начала каникул? Могут ли задавать домашнее задание на каникулы? Как провести с пользой весенние каникулы?

Уже на днях наступит первый день весны и школьники с еще большим нетерпением начнут ждать каникулы. Кто-то собирается в лагерь, кто-то к родственникам в другие города, а кто-то решит просто выспаться. Так когда же начнутся весенние каникулы в 2025 году?

Каждый учебный год в зависимости от школы делится на четверти и триместры. Таким образом, в первом случае у школьников выходит 4 периода обучения, а во втором — 3. Каникулы в обоих случаях, соответственно, начинаются в разное время. Когда начинаются весенние каникулы по четвертям? Итак, весенние каникулы, если школа учится по четвертям, в Свердловской области начнутся с 21 марта и продлятся до 31 марта. Таким образом, дети отдохнут 8 дней. Когда начинаются весенние каникулы по триместрам? Если говорить о триместрах, то школьные каникулы весной начнутся 5 апреля и продлятся до 13 апреля. Период отдыха детей также составит 8 дней. Дополнительные дни для отдыха школьников весной Кроме привычных дней отдыха в каникулы, школьники дополнительно могут отдохнуть и в праздничные дни. В текущем году привычный выходной 8 марта в Международный женский день будет отменен, так как выпадает он на воскресенье. Однако в мае школьников ждут целые мини-каникулы перед финальным рывком в конце учебного года. Так, выходные дни выпадут на 1–4 мая в честь Праздника весны и труда, а также с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы. Когда начнутся весенние каникулы в 2025 году? . Фото: Изображение Midjourney Кто определяет даты начала каникул? Какой именно график будет применяться, решает школа самостоятельно. Министерством просвещения ежегодно публикуется свежий график каникул для всех систем обучения. Однако носит он рекомендательный характер. Поэтому школа при необходимости может скорректировать даты по своему усмотрению, например, каникулы могут начаться чуть раньше или чуть позже. Именно потому всегда рекомендуется проверять дополнительно график каникул и праздников на сайте школы. Могут ли задавать домашнее задание на каникулы? Согласно законодательству, прямого запрета давать домашние задания на весенние или любые другие каникулы нет. Однако в ФЗ «Об образовании» говорится, что каникулы являются академическими правами учеников. Согласно данной норме, домашние задания могут быть даны ученикам, но их выполнение может носить только рекомендательный характер. Таким образом, требовать от школьников, чтобы они делали домашние задания на каникулах — неправомерно. Как провести с пользой весенние каникулы? Весенние каникулы, также как и любые другие, являются временем, когда дети и подростки могут хорошо отдохнуть и набраться сил. По словам психолога Анны Глушневой, родителям стоит заранее подумать, чем будут заниматься их дети во время отдыха. Как провести весенние каникулы с ребенком? . Фото: 1MI Одним из лучших вариантов отдыха является смена деятельности, рассказала психолог телеканалу 360. Она добавила, что не стоит позволять детям проводить все время с гаджетами. Здесь важно родителям позаботиться о том, как бы детей не развлечь, но отвлечь от учебы. С одной стороны, переключить их, с другой — придумать какое-то полезное дело, которое не только отвлечет, но и поспособствует развитию, — считает Глушнева. Психолог уверена, что лучше и полезнее для ребенка будет поездка в детский лагерь, где преподаватели проводят творческие занятия, либо участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях. Например, можно посетит с ребенком батутный центр. Важно развивать и культуру детей. Для этого следует чаще посещать выставки, различные концерты или экскурсии. Также психолог призывает родителей не позволять детям спать слишком долго, чтобы не сбивать налаженный режим дня. Если ребенок будет вставать слишком поздно, то после выхода с каникул ему будет сложно обратно вернуться в прежний режим. Напомним, скоро в Нижнем Тагиле стартует запись детей в летние лагеря. TagilCity.ru выяснил, когда и где это можно будет сделать, а также когда можно будет получить путевку. Всего в 2025 году в загородных лагерях планируется оздоровление почти 7 тысяч детей. Всего на эти цели выделено более 210 миллионов рублей. 6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году Узнать подробнее