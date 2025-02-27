Контрактникам из Екатеринбурга упростили получение муниципальной выплаты

Ранее областная выплата поступала гражданам автоматически, но с муниципальными и региональными средствами возникали сложности. Для получения контрактникам приходилось составлять отдельные заявления. В результате добровольцев не всегда извещали о необходимости написания заявления и они не получали положенные им выплаты.