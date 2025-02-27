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Posted 27 февраля, 04:29

Published 27 февраля, 04:29

Modified 27 февраля, 04:31

Updated 27 февраля, 04:31

В Екатеринбурге контрактникам выплата от мэрии будет поступать автоматически

Контрактникам из Екатеринбурга упростили получение муниципальной выплаты

27 февраля 2025, 04:29
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге контрактникам выплата от мэрии будет поступать автоматически

Жителям Екатеринбурга, которые подписали контракт, чтобы отправиться на СВО, больше не придется писать заявления для получения единовременной муниципальной выплаты.

Постановление подписали в администрации города. Ранее правило на обязательную подачу заявления отменили власти Свердловской области.

Ранее областная выплата поступала гражданам автоматически, но с муниципальными и региональными средствами возникали сложности. Для получения контрактникам приходилось составлять отдельные заявления. В результате добровольцев не всегда извещали о необходимости написания заявления и они не получали положенные им выплаты.

Напомним, в Свердловской области выплата при подписании контракта с Минобороны составляет 2,1 миллиона рублей. В эту сумму входят 400 тысяч рублей от Министерства, 200 тысяч рублей от городской администрации и 1,5 миллиона рублей от региона.

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#Ирина Кирилова#Общество#Контракт#Выплата#Екатеринбург#Боец#СВО
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