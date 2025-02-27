Контрактникам из Екатеринбурга упростили получение муниципальной выплаты

Posted 27 февраля, 04:29
Published 27 февраля, 04:29
Modified 27 февраля, 04:31
Updated 27 февраля, 04:31
Постановление подписали в администрации города. Ранее правило на обязательную подачу заявления отменили власти Свердловской области.
Ранее областная выплата поступала гражданам автоматически, но с муниципальными и региональными средствами возникали сложности. Для получения контрактникам приходилось составлять отдельные заявления. В результате добровольцев не всегда извещали о необходимости написания заявления и они не получали положенные им выплаты.
Напомним, в Свердловской области выплата при подписании контракта с Минобороны составляет 2,1 миллиона рублей. В эту сумму входят 400 тысяч рублей от Министерства, 200 тысяч рублей от городской администрации и 1,5 миллиона рублей от региона.