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Posted 27 февраля, 10:43

Published 27 февраля, 10:43

Modified 27 февраля, 10:45

Updated 27 февраля, 10:45

Полезно ли начинать каждое утро с яичницы — диетологи знают ответ

Куриные яйца — суперфуд или скрытая угроза: сколько можно съесть за один день

27 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI. Полезно ли начинать каждое утро с яичницы — диетологи знают ответ

Диетолог Русакова рассказала, сколько яиц в день нужно есть здоровому человеку

Рубрика
Еда и напитки
Яйца — это один из самых популярных и полезных продуктов в рационе современного человека. Они богаты белком, полезными жирами, витаминами группы B, а также важными микроэлементами, такими как железо, цинк и селен. Но можно ли есть их каждый день, и если да, то сколько?

Чтобы не навредить организму, важно знать меру. Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что избыточное употребление яиц может негативно сказаться на здоровье.

Если вы абсолютно здоровы и не имеете хронических заболеваний, то, по словам Русаковой, в день можно съесть от 1 до 3 яиц. Однако учитывайте ваш повседневный рацион. Например, если в меню уже есть богатые холестерином продукты, то количество яиц лучше ограничить.

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Куриные яйца содержат около 200 мг холестерина в одном крупном экземпляре, а это почти суточная норма для взрослого человека. Поэтому важно учитывать все продукты, которые вы едите в течение дня.

Для людей с повышенным холестерином или заболеваниями сердечно-сосудистой системы врач рекомендует ограничить употребление целых яиц до 2-4 штук в неделю. Вместо этого можно использовать только белки, не содержащие холестерина и жира.

По словам Дарьи Русаковой, людям с атеросклерозом или нарушением липидного обмена следует быть осторожными, так как превышение нормы холестерина может усугубить состояние. Лучше дополнить свой рацион другими источниками белка: рыбой, птицей, бобовыми.

Куриное яйцо — источник ценного белка, но кладезь холестерина
Куриное яйцо — источник ценного белка, но кладезь холестерина. Фото: 1MI

Несмотря на множество плюсов, регулярное употребление большого количества яиц может вызывать неприятные побочные эффекты.

Лучше не переедать, так как несмотря на относительно невысокую калорийность в больших количествах и часто могут появиться неблагоприятные реакции (повышенное газообразование, дискомфорт в животе), а также аллергические проявления, — отметила эксперт в беседе с порталом Юлии Высоцкой «Едим дома».

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