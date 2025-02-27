Куриные яйца — суперфуд или скрытая угроза: сколько можно съесть за один день

Диетолог Русакова рассказала, сколько яиц в день нужно есть здоровому человеку

Рубрика Еда и напитки

Яйца — это один из самых популярных и полезных продуктов в рационе современного человека. Они богаты белком, полезными жирами, витаминами группы B, а также важными микроэлементами, такими как железо, цинк и селен. Но можно ли есть их каждый день, и если да, то сколько?