Куриные яйца — суперфуд или скрытая угроза: сколько можно съесть за один день

Posted 27 февраля, 10:43
Published 27 февраля, 10:43
Modified 27 февраля, 10:45
Updated 27 февраля, 10:45
Чтобы не навредить организму, важно знать меру. Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что избыточное употребление яиц может негативно сказаться на здоровье.
Если вы абсолютно здоровы и не имеете хронических заболеваний, то, по словам Русаковой, в день можно съесть от 1 до 3 яиц. Однако учитывайте ваш повседневный рацион. Например, если в меню уже есть богатые холестерином продукты, то количество яиц лучше ограничить.
Куриные яйца содержат около 200 мг холестерина в одном крупном экземпляре, а это почти суточная норма для взрослого человека. Поэтому важно учитывать все продукты, которые вы едите в течение дня.
Для людей с повышенным холестерином или заболеваниями сердечно-сосудистой системы врач рекомендует ограничить употребление целых яиц до 2-4 штук в неделю. Вместо этого можно использовать только белки, не содержащие холестерина и жира.
По словам Дарьи Русаковой, людям с атеросклерозом или нарушением липидного обмена следует быть осторожными, так как превышение нормы холестерина может усугубить состояние. Лучше дополнить свой рацион другими источниками белка: рыбой, птицей, бобовыми.
Несмотря на множество плюсов, регулярное употребление большого количества яиц может вызывать неприятные побочные эффекты.
Лучше не переедать, так как несмотря на относительно невысокую калорийность в больших количествах и часто могут появиться неблагоприятные реакции (повышенное газообразование, дискомфорт в животе), а также аллергические проявления, — отметила эксперт в беседе с порталом Юлии Высоцкой «Едим дома».