Квартиры для сирот в Тагиле, апелляция по делу о растрате и увеличение субсидий ЖКХ

В Нижнем Тагиле для детей-сирот закупят 65 новых квартир за 193,5 млн рублей. Каждая квартира площадью не менее 31 кв. м будет оборудована необходимой техникой и сантехникой. Дома должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года.