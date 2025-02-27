Квартиры для сирот в Тагиле, апелляция по делу о растрате и увеличение субсидий ЖКХ

Posted 27 февраля, 17:17
Published 27 февраля, 17:17
Modified 27 февраля, 17:19
Updated 27 февраля, 17:19
В Нижнем Тагиле для детей-сирот закупят 65 новых квартир за 193,5 млн рублей. Каждая квартира площадью не менее 31 кв. м будет оборудована необходимой техникой и сантехникой. Дома должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года.
5 марта суд рассмотрит апелляцию по делу главы ГГО Дмитрия Летникова. Процесс в Екатеринбурге пройдет в открытом режиме по видеосвязи, Летников будет участвовать из колонии. В декабре 2024 года его приговорили к 3 годам общего режима за растрату. Апелляции подали обе стороны — защита и обвинение.
Детская горбольница Нижнего Тагила получила новое медоборудование стоимостью 6,8 млн рублей. За счет субсидии Минздрава региона были приобретены 9 мониторов для мониторинга здоровья тяжелобольных детей. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который продолжает обновление медицинских учреждений региона.
Тагильчанка отсудила свыше 275 тысяч рублей у муниципальных организаций после падения снега с крыши дома на её автомобиль Nissan в конце 2023 года. Машина пострадала очнеь сильно: был смят капот, крыша пробита, лобовое стекло и зеркала разбиты. Суд обязал возместить ущерб, расходы на экспертизу и сопутствующие затраты.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер субсидий на оплату коммунальных услуг с 2 до 8%. Это решение, принятое на заседании правительства, позволит 93 тысячам семей региона получать в среднем более 1,5 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты из областного бюджета выделено свыше 2 миллиардов рублей.