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Posted 27 февраля, 17:17

Published 27 февраля, 17:17

Modified 27 февраля, 17:19

Updated 27 февраля, 17:19

Квартиры для сирот в Тагиле, апелляция по делу о растрате и увеличение субсидий ЖКХ

Квартиры для сирот в Тагиле, апелляция по делу о растрате и увеличение субсидий ЖКХ

27 февраля 2025, 17:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Власти Тагила купят 65 квартир для детей-сирот. Глава ГГО пытается отменить приговор по делу о растрате. Детская горбольница получила новое оборудование. МУПы выплатят тагильчанке 275 тысяч за погребенную под снегом машину. В Свердловской области подрастут субсидии на оплату ЖКХ.

В Нижнем Тагиле для детей-сирот закупят 65 новых квартир за 193,5 млн рублей. Каждая квартира площадью не менее 31 кв. м будет оборудована необходимой техникой и сантехникой. Дома должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года.

Для детей-сирот закупят 65 квартир в Нижнем Тагиле
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5 марта суд рассмотрит апелляцию по делу главы ГГО Дмитрия Летникова. Процесс в Екатеринбурге пройдет в открытом режиме по видеосвязи, Летников будет участвовать из колонии. В декабре 2024 года его приговорили к 3 годам общего режима за растрату. Апелляции подали обе стороны — защита и обвинение.

Суд рассмотрит апелляцию по делу главы Горноуральского ГО о растрате
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Детская горбольница Нижнего Тагила получила новое медоборудование стоимостью 6,8 млн рублей. За счет субсидии Минздрава региона были приобретены 9 мониторов для мониторинга здоровья тяжелобольных детей. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который продолжает обновление медицинских учреждений региона.

Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила
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Тагильчанка отсудила свыше 275 тысяч рублей у муниципальных организаций после падения снега с крыши дома на её автомобиль Nissan в конце 2023 года. Машина пострадала очнеь сильно: был смят капот, крыша пробита, лобовое стекло и зеркала разбиты. Суд обязал возместить ущерб, расходы на экспертизу и сопутствующие затраты.

Жительница Нижнего Тагила отсудила у МУПов более 275 тысяч за падение снега на машину
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер субсидий на оплату коммунальных услуг с 2 до 8%. Это решение, принятое на заседании правительства, позволит 93 тысячам семей региона получать в среднем более 1,5 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты из областного бюджета выделено свыше 2 миллиардов рублей.

В Свердловской области увеличены субсидии на оплату ЖКХ
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