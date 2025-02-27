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Posted 27 февраля, 07:15

Published 27 февраля, 07:15

Modified 27 февраля, 07:17

Updated 27 февраля, 07:17

Мужчина украл дорогие наушники в ТЦ в Нижнем Тагиле

Мужчина украл дорогие наушники в ТЦ в Нижнем Тагиле

27 февраля 2025, 07:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле неизвестный украл наушники в торговом центре «Депо».

После того, как сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Сообщается, что подозреваемый установлен, однако в настоящее время еще не задержан, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Напомним, в Екатеринбурге у подростка украли в кафе деньги, которые были ему подарены на день рождения.

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