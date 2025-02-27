Мужчина украл дорогие наушники в ТЦ в Нижнем Тагиле

Posted 27 февраля, 07:15
Published 27 февраля, 07:15
Modified 27 февраля, 07:17
Updated 27 февраля, 07:17
После того, как сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Сообщается, что подозреваемый установлен, однако в настоящее время еще не задержан, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Напомним, в Екатеринбурге у подростка украли в кафе деньги, которые были ему подарены на день рождения.