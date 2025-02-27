Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее конкурентов из КНР

В рамках «топливного теста», проведённого совместно с грузоперевозчиками, четыре грузовика — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские тягачи Shacman и Sitrak — преодолели расстояние в 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз товаров от Wildberries. Для обеспечения честности эксперимента все параметры, включая вес груза, были стандартизированы для всех участников. За ходом испытания следил редактор журнала «Авторевю» Фёдор Лапшин, который лично проехал весь маршрут, периодически пересаживаясь из кабины одного грузовика в другой. Об этом сообщает портал inkazan.ru.