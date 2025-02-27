Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее конкурентов из КНР

Posted 27 февраля, 06:22
Published 27 февраля, 06:22
Modified 27 февраля, 07:04
Updated 27 февраля, 07:04
В рамках «топливного теста», проведённого совместно с грузоперевозчиками, четыре грузовика — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские тягачи Shacman и Sitrak — преодолели расстояние в 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз товаров от Wildberries. Для обеспечения честности эксперимента все параметры, включая вес груза, были стандартизированы для всех участников. За ходом испытания следил редактор журнала «Авторевю» Фёдор Лапшин, который лично проехал весь маршрут, периодически пересаживаясь из кабины одного грузовика в другой. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Во время репортажа с мероприятия Лапшин подчеркнул важность экономичности техники для грузоперевозчиков. До начала СВО не только КАМАЗ, но и европейские производители уделяли особое внимание тренингам по экономичному вождению, акцентируя внимание на расходе топлива. Затем на российский рынок пришли китайские производители, возник дефицит водителей, и всем стало не до экономии. Но времена меняются, и КАМАЗ укрепляет свои позиции.
Все четыре грузовика успешно завершили маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы проанализировали расход топлива каждого участника не по данным бортовых компьютеров, которые могут быть неточными, а по фактическому объёму дозаправки баков. Флагманская модель КАМАЗ-54901 продемонстрировала лучший результат, подтвердив свою антисанкционную версию. Средний расход топлива составил 25,2 литра на 100 км. У Shacman этот показатель оказался равен 25,4 л/100 км, у КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, а у Sitrak — 28,9 л/100 км.
Созданный на новой компонентной базе КАМАЗ-54901 быстро завоевал доверие грузоперевозчиков и стал востребованным решением на рынке. Эта модель не только демонстрирует высокую эффективность, но и устанавливает новые стандарты экономичности в отрасли.