tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 06:53

Published 27 февраля, 06:53

Modified 27 февраля, 06:56

Updated 27 февраля, 06:56

Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила

Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила

27 февраля 2025, 06:53
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.
19 универсальных прикроватных мониторов были доставлены врачам Детской городской больницы для защиты здоровья маленький тагильчан. Общая сумма затрат составила 6,8 млн рублей.

Оборудование приобретено за счет субсидии Министерства здравоохранения Свердловской области. Именно благодаря новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», ставшему преемником федеральной программы «Здравоохранение», уральские больницы активно обновляются и оснащаются оборудованием для повышения качества медицинского обслуживания жителей региона, укрепления их здоровья и увеличения продолжительности жизни. Так, новинки уже используются в круглосуточных стационарах отделения анестезиологии и реанимации, а также в отделениях реабилитации, новорожденных и недоношенных детей, в приемном покое, в хирургии и операционном блоке.

Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов. Новая аппаратура дает врачам возможность оперативно реагировать на любые колебания в изменении состояния детей и мгновенно принимать меры, обеспечивая максимальную безопасность на всех этапах оказания медицинской помощи, — рассказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Универсальные прикроватные мониторы можно использовать для различных возрастных категорий пациентов, включая новорожденных. Приборы позволяют непрерывно отслеживать артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие показатели. Врач получает все необходимые данные в режиме реального времени и может комплексно оценить состояние ребенка в процессе лечения.

Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Удобно и то, что мониторы являются переносными. Их можно легко транспортировать, если возникла потребность в перемещении пациента. Оборудование позволяет поддерживать заданные параметры даже в случае экстренной ситуации. Например, при аварийном отключении электричества они продолжат работать в течение двух часов.

Отметим, в стационары Детской городской больницы госпитализируют юных уральцев не только из Нижнего Тагила, но и из других населенных пунктов Горнозаводского управленческого округа. Только в 2024 году свыше трех тысяч пациентов были выписаны из отделений.

Ранее TagilCity.ru сообщал о появлении в Детской городской больнице наркозно-дыхательного аппарата и эндоскопического оборудования.

В оперблоке ДГБ Нижнего Тагила появился новый наркозно-дыхательный аппарат
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Здоровье#Здравоохранение#Реанимация#Реабилитация#Новорожденные#Детская городская больница#Медицинское оборудование#Министерство здравоохранения#Медицинская помощь#Детское здоровье#Здоровье детей#Екатеринбург#Национальный проект#Артериальное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика