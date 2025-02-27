Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила

Posted 27 февраля, 06:53
Published 27 февраля, 06:53
Modified 27 февраля, 06:56
Updated 27 февраля, 06:56
Оборудование приобретено за счет субсидии Министерства здравоохранения Свердловской области. Именно благодаря новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», ставшему преемником федеральной программы «Здравоохранение», уральские больницы активно обновляются и оснащаются оборудованием для повышения качества медицинского обслуживания жителей региона, укрепления их здоровья и увеличения продолжительности жизни. Так, новинки уже используются в круглосуточных стационарах отделения анестезиологии и реанимации, а также в отделениях реабилитации, новорожденных и недоношенных детей, в приемном покое, в хирургии и операционном блоке.
Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов. Новая аппаратура дает врачам возможность оперативно реагировать на любые колебания в изменении состояния детей и мгновенно принимать меры, обеспечивая максимальную безопасность на всех этапах оказания медицинской помощи, — рассказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Универсальные прикроватные мониторы можно использовать для различных возрастных категорий пациентов, включая новорожденных. Приборы позволяют непрерывно отслеживать артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие показатели. Врач получает все необходимые данные в режиме реального времени и может комплексно оценить состояние ребенка в процессе лечения.
Удобно и то, что мониторы являются переносными. Их можно легко транспортировать, если возникла потребность в перемещении пациента. Оборудование позволяет поддерживать заданные параметры даже в случае экстренной ситуации. Например, при аварийном отключении электричества они продолжат работать в течение двух часов.
Отметим, в стационары Детской городской больницы госпитализируют юных уральцев не только из Нижнего Тагила, но и из других населенных пунктов Горнозаводского управленческого округа. Только в 2024 году свыше трех тысяч пациентов были выписаны из отделений.
Ранее TagilCity.ru сообщал о появлении в Детской городской больнице наркозно-дыхательного аппарата и эндоскопического оборудования.