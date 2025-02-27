Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила

Оборудование приобретено за счет субсидии Министерства здравоохранения Свердловской области. Именно благодаря новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», ставшему преемником федеральной программы «Здравоохранение», уральские больницы активно обновляются и оснащаются оборудованием для повышения качества медицинского обслуживания жителей региона, укрепления их здоровья и увеличения продолжительности жизни. Так, новинки уже используются в круглосуточных стационарах отделения анестезиологии и реанимации, а также в отделениях реабилитации, новорожденных и недоношенных детей, в приемном покое, в хирургии и операционном блоке.