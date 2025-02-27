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Posted 27 февраля, 10:42

Published 27 февраля, 10:42

Modified 27 февраля, 10:44

Updated 27 февраля, 10:44

В Екатеринбурге пилот, переехавший техника, выплатил ему 2 млн рублей

Пилот выплатил 2 млн рублей технику за аварию в Кольцово

27 февраля 2025, 10:42
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге пилот, переехавший техника, выплатил ему 2 млн рублей

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу пилота «Уральских авиалиний» Максима Красноперова. В мае 2024 года самолет, за рулем которого он находился, переехал 21-летнего техника аэропорта Кольцово Раиля Хасанова.

Судно должно было отправиться в Бишкек. Оно начало двигаться к взлетной полосе, когда уроженец Челябинска повернулся к шасси спиной. В результате самолет наехал на техника. Он получил тяжелые травмы. Молодой человек лишился ноги.

Следственным комитетом на транспорте было предъявлено обвинение Красноперову по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По словам брата пострадавшего Амира Хасанова, пилоту семья зла не желает. Он отметил, что обвиняемый связался сам с семьей, извинился, а также каждый месяц присылает деньги. Сама же авиакомпания с семьей не связывалась.

Адвокат пострадавшего не исключил, что пилот может отделаться судебным штрафом.

Ранее пассажира самолета в Екатеринбурге задержали за курение.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Авиакомпания#Рейс#Екатеринбург#Инцидент
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