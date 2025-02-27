Пилот выплатил 2 млн рублей технику за аварию в Кольцово

Posted 27 февраля, 10:42
Published 27 февраля, 10:42
Modified 27 февраля, 10:44
Updated 27 февраля, 10:44
Судно должно было отправиться в Бишкек. Оно начало двигаться к взлетной полосе, когда уроженец Челябинска повернулся к шасси спиной. В результате самолет наехал на техника. Он получил тяжелые травмы. Молодой человек лишился ноги.
Следственным комитетом на транспорте было предъявлено обвинение Красноперову по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По словам брата пострадавшего Амира Хасанова, пилоту семья зла не желает. Он отметил, что обвиняемый связался сам с семьей, извинился, а также каждый месяц присылает деньги. Сама же авиакомпания с семьей не связывалась.
Адвокат пострадавшего не исключил, что пилот может отделаться судебным штрафом.