После нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге завели дело

Напомним, агрессивный ротвейлер напал на мать и ее ребенка. Женщина закрыла сына руками. В результате она получила укусы и открытый перелом. Свидетелями стали соседи. Они пытались отогнать пса, но он никого к пострадавшим не подпускал. По словам соседей, это уже не первый случай. Сама же владелица после случившегося увела пса и заявила, что ответственности за случившееся не несет.