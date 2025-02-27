После нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге завели дело

Posted 27 февраля, 06:46
Published 27 февраля, 06:46
Modified 27 февраля, 06:48
Updated 27 февраля, 06:48
В СК по Свердловской области рассказали, что по данному факту возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
На данный момент проводятся следственные мероприятия. Они помогут выяснить, что же произошло во время того происшествия. Чтобы определить точную степень вреда здоровью женщины, будет проведена экспертиза. Также будут выяснены причины и условия, которые привели к этой ситуации, чтобы принять меры по недопущению их в будущем.
Напомним, агрессивный ротвейлер напал на мать и ее ребенка. Женщина закрыла сына руками. В результате она получила укусы и открытый перелом. Свидетелями стали соседи. Они пытались отогнать пса, но он никого к пострадавшим не подпускал. По словам соседей, это уже не первый случай. Сама же владелица после случившегося увела пса и заявила, что ответственности за случившееся не несет.