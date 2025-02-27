Президент ТПП России Сергей Катырин обозначил некоторые проблемы ювелирной отрасли

В России контроль за оборотом ювелирной продукции осуществляется через государственную информационную систему маркировки. Каждому ювелирному изделию Федеральной пробирной палатой присваивается уникальный идентификационный номер. Этот номер шифруется в Data Matrix и наносится и непосредственно на украшение, и на его бирку. При этом если напечатать код на этикетке производитель может самостоятельно, то для маркировки самого изделия требуется обращение в Федеральную пробирную палату. Участники рынка отмечают, что в регионах часто наблюдаются задержки в этом процессе. Все эти логистические сложности приводят к значительному увеличению себестоимости ювелирных изделий.