Президент ТПП России Сергей Катырин обозначил некоторые проблемы ювелирной отрасли

Posted 27 февраля, 06:34
Published 27 февраля, 06:34
Modified 27 февраля, 06:34
Updated 27 февраля, 06:34
Как отметила Елена Шиманчук, коммерческий директор SOKOLOV, в минувшем году ювелирный сектор продемонстрировал подъем на 25%. Главной причиной этого роста послужило подорожание драгоценных металлов в 2024 году: стоимость грамма золота увеличилась на 52%, а серебра — на 60%.
По оценке компании SOKOLOV, суммарный объем ювелирного рынка в 2024 году достиг 459 млрд рублей.
Сергей Катырин подчеркнул, что в прошлом году 37% ювелирной продукции было продано посредством онлайн-платформ. Это стало прецедентом, демонстрирующим значительную поддержку и развитие ювелирной индустрии благодаря электронной коммерции.
Согласно информации, предоставленной Федеральной пробирной палатой, в течение прошлого года в России был промаркирован 31 млн золотых ювелирных изделий общим весом 55 тонн.
Введение обязательной маркировки произошло в 2023 году. В связи с грядущим осенью текущего года запретом на реализацию неучтенной продукции предприятия стремятся легализовать запасы изделий, произведенных более двух лет назад.
Действие данных правил не распространяется на изделия из серебра. Объем производства серебряных украшений в стране в прошлом году достиг 58 миллионов единиц. По серебру доля импорта составляет 22%, в то время как для золота этот показатель не превышает одного процента.
В России контроль за оборотом ювелирной продукции осуществляется через государственную информационную систему маркировки. Каждому ювелирному изделию Федеральной пробирной палатой присваивается уникальный идентификационный номер. Этот номер шифруется в Data Matrix и наносится и непосредственно на украшение, и на его бирку. При этом если напечатать код на этикетке производитель может самостоятельно, то для маркировки самого изделия требуется обращение в Федеральную пробирную палату. Участники рынка отмечают, что в регионах часто наблюдаются задержки в этом процессе. Все эти логистические сложности приводят к значительному увеличению себестоимости ювелирных изделий.
«Вы сдали изделие на опробирование, клеймение, и нету ограничений, сколько они там, в течение какого времени их должны вернуть. Чем больше эта задержка, тем больше потери финансов у производителя… Хотелось бы, чтобы в этой сфере было введено нормирование. Например, не больше 5 рабочих дней или даже не больше 3 рабочих дней», — предложил президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Участники ювелирного рынка утверждают, что стопроцентная наценка — обычное явление для розничных продаж в этой сфере. Однако реальность часто вносит коррективы, и встречаются украшения, которые сложно продать.
Самую высокую прибыль, как отмечают продавцы, приносят редкие камни. Классические ювелирные изделия также пользуются стабильным спросом. Следует отметить, что стратегии производства и реализации в крупных и в мелких ювелирных компаниях могут существенно различаться.
SOKOLOV — компания, имеющая собственное производство и розничную сеть. Бренд работает на рынке более трех десятилетий. По данным компании, для запуска одной новой торговой точки необходимо инвестировать не менее 23 миллионов рублей. Меньшая сумма требуется только для открытия островка в торговом центре.
За последние пять лет компания «Соколов» значительно расширила свою сеть, открыв 800 собственных торговых точек и еще 240 по франшизе, что позволило ей стать вторым по величине игроком на рынке. Годовой доход предприятия демонстрирует устойчивый рост и в прошлом году достиг отметки в 68 миллиардов рублей. Однако рентабельность продукции остается на прежнем уровне.
«Количество чеков на ювелирном рынке, в общем-то, не увеличилось так, как увеличились продажи в деньгах. Мы не можем не замечать рост ключевой ставки, которая влияет в целом на рынок, на ювелирный рынок, и наш покупатель стоит перед выбором — сбережение или потребление. Средний чек уходит в пользу более низкого сегмента, и наш покупатель склоняется в пользу более легковесных золотых изделий и более бюджетных серебряных», — рассказала Елена Шиманчук.
Владелица магазина Lucet Любовь Редуто также отмечает снижение доходов в последние годы. По ее словам, в прошлом году магазин реализовал 4700 ювелирных изделий со средней наценкой 16%, однако прибыли не получил. Одной из причин послужило временное введение НДС на серебряные украшения, действовавшее в течение полутора лет. В этот период владелица предпочла распродавать имеющиеся запасы вместо обновления ассортимента. Ожидается, что в текущем году благодаря возврату к упрощенной системе налогообложения закупочные цены и административная нагрузка на бизнес снизятся.
Теперь Любовь Редуто намерена увеличить инвестиции в рекламу и вернуться к своему увлечению — поиску уникальных ювелирных изделий по всей России.
Основательница Joser Дарья Белякова объясняет, что дизайн каждого украшения ее бренда вдохновлен сечением колонн зданий различных эпох. Коллекция компании включает четыре линии, представляющие четыре архитектурных стиля: архитектуру Древнего Египта и Древней Греции, венецианскую готику и русский классицизм.
Кольцо из коллекции «Казанский» является одним из самых востребованных и дорогих изделий. Всего было создано 160 экземпляров этого кольца. Стоимость драгоценности составляет 769 тысяч рублей. В изделии содержится 8,5 грамма белого золота. Себестоимость украшения и работа мастера оцениваются в 107 тысяч рублей. Налоговые отчисления составляют 172 тысячи рублей. В цену также включены расходы на маркетинг, оплату труда сотрудников, содержание демонстрационного зала и другие операционные издержки. Прибыль компании с продажи одного кольца составляет 173 тысячи рублей.
Состояние российского ювелирного рынка определяется не только внутренним потребительским спросом, но и международной торговлей. В конце года страны ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты достигли предварительной договоренности о расширении экономического сотрудничества.
Хотя финальное соглашение еще не подписано, его проект предусматривает отмену ввозных пошлин на ювелирные изделия, поступающие из ОАЭ. Торгово-промышленная палата РФ, а также участники ювелирной индустрии выражают опасения, что отечественные производители окажутся неконкурентоспособными в условиях такого ценового давления.
«Это шаг, который серьезно повлияет на нашу отрасль, и не в лучшую сторону. Потому что они практически сохраняют свое присутствие на нашем рынке и ограничивают нас. То есть на серебро так и останется пятипроцентная пошлина, а свои пошлины они будут отменять в течение 7 лет. Мы будем свою позицию вырабатывать и доносить её до Правительства Российской Федерации», — заключил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
При этом производители настаивают на пересмотре договора, предлагая исключить ювелирные изделия из списка товаров, не облагаемых пошлинами.
Другой ключевой проблемой, сдерживающей развитие внутреннего рынка, производители называют дублирование штрихкодов. По их мнению, благодаря уникальности номера каждого изделия и считыванию кода бирки при реализации фальсификация крайне затруднена. Ювелиры предлагают альтернативные варианты маркировки, такие как самостоятельное нанесение кодов на изделия или их использование только на этикетках. В качестве дополнительной меры предлагается сократить время пребывания изделий в Федеральной пробирной палате.
Реализация этих предложений позволит уменьшить административное бремя, снизить розничные цены и повысить доступность отечественных ювелирных изделий для потребителей.