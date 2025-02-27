Призраки трассы «Екатеринбург-Пермь»: Михаил Дихтярь не смог уйти от возмездия

По материалам следствия, обвиняемый преднамеренно вытолкнул свою спутницу в направлении движущегося транспортного средства, когда они находились на обочине высокоскоростной автомагистрали. В результате потерпевшая оказалась на проезжей части, где тут же попала под машину, рассказали в пресс-службе облсуда.