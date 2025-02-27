tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 15:33

Published 27 февраля, 15:33

Modified 27 февраля, 15:35

Updated 27 февраля, 15:35

Первоуральский суд вынес приговор Михаилу Дихтярю за убийство знакомой на дороге

Призраки трассы «Екатеринбург-Пермь»: Михаил Дихтярь не смог уйти от возмездия

27 февраля 2025, 15:33
Фото: Свердловский областной суд.

Первоуральский суд вынес приговор Михаилу Дихтярю за убийство знакомой на дороге

Суд Первоуральска вынес обвинительный вердикт в отношении местного жителя, признав его виновным в умышленном лишении жизни. Трагедия произошла в ноябре 2015 года на автомагистрали, соединяющей Екатеринбург и Пермь

По материалам следствия, обвиняемый преднамеренно вытолкнул свою спутницу в направлении движущегося транспортного средства, когда они находились на обочине высокоскоростной автомагистрали. В результате потерпевшая оказалась на проезжей части, где тут же попала под машину, рассказали в пресс-службе облсуда.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась через несколько минут. Кто именно сбил женщину, так и не удалось установить.

Рассмотрением этого сложного случая занималась коллегия присяжных заседателей. По итогам процесса действия Дихтяря получили надлежащую оценку: его признали виновным в преднамеренном убийстве. Тем не менее, присяжные учли смягчающие обстоятельства и признали его право на снисхождение.

В итоге окончательный приговор составил 9 лет и 6 месяцев в колонии строго режима.

Вынесенное постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что дело Дихтяря рассматривалось судом неоднократно. Так, в августе 2024 года суд присяжных также признал его виновным, приговорив к 12 годам строго режима. Однако тот приговор обжаловали адвокаты.

В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен за убийство более 25 лет назад
Узнать подробнее
Читайте также:
Убийце 2-летней девочки из Первоуральска запросили 25 лет лишения свободыЖитель Первоуральска отправится в тюрьму на 18 лет за убийство падчерицыВ Нижнем Тагиле на 13 лет в тюрьму отправится участник ОПГ «Герат-Урал»
#Дарья Бобровицкая#Общество#Первоуральск#Суд#Убийство#Обвинительный приговор#Присяжные#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика