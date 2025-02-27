Призраки трассы «Екатеринбург-Пермь»: Михаил Дихтярь не смог уйти от возмездия

Posted 27 февраля, 15:33
Published 27 февраля, 15:33
Modified 27 февраля, 15:35
Updated 27 февраля, 15:35
По материалам следствия, обвиняемый преднамеренно вытолкнул свою спутницу в направлении движущегося транспортного средства, когда они находились на обочине высокоскоростной автомагистрали. В результате потерпевшая оказалась на проезжей части, где тут же попала под машину, рассказали в пресс-службе облсуда.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась через несколько минут. Кто именно сбил женщину, так и не удалось установить.
Рассмотрением этого сложного случая занималась коллегия присяжных заседателей. По итогам процесса действия Дихтяря получили надлежащую оценку: его признали виновным в преднамеренном убийстве. Тем не менее, присяжные учли смягчающие обстоятельства и признали его право на снисхождение.
В итоге окончательный приговор составил 9 лет и 6 месяцев в колонии строго режима.
Вынесенное постановление в законную силу не вступило.
Напомним, что дело Дихтяря рассматривалось судом неоднократно. Так, в августе 2024 года суд присяжных также признал его виновным, приговорив к 12 годам строго режима. Однако тот приговор обжаловали адвокаты.