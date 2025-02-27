Рассада томатов в марте: выбираем дни, когда звезды шепчут огороду об урожае

Каждый сорт томатов имеет свои особенности вегетации: ранние, средние и позднеспелые виды требуют разного времени для роста и вызревания. Если посеять семена слишком рано, рассада может перерасти и стать слабой. Если же затянуть с посадкой, растения не успеют дать полноценный урожай. Именно поэтому важно выбирать оптимальные сроки, опираясь на сортовые характеристики и природные условия, пишет автор тематического канала «Садовые фантазии».