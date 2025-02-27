Рассада томатов в марте: выбираем дни, когда звезды шепчут огороду об урожае

Posted 27 февраля, 06:41
Published 27 февраля, 06:41
Modified 27 февраля, 06:43
Updated 27 февраля, 06:43
Каждый сорт томатов имеет свои особенности вегетации: ранние, средние и позднеспелые виды требуют разного времени для роста и вызревания. Если посеять семена слишком рано, рассада может перерасти и стать слабой. Если же затянуть с посадкой, растения не успеют дать полноценный урожай. Именно поэтому важно выбирать оптимальные сроки, опираясь на сортовые характеристики и природные условия, пишет автор тематического канала «Садовые фантазии».
Согласно агрономическим наблюдениям и рекомендациям, в марте 2025 года семена на рассаду лучше сажать в следующие сроки:
Чтобы томаты хорошо взошли и дали дружные крепкие ростки, используйте только качественные семена, проверенные на всхожесть. Перед посадкой проведите замачивание семян в растворе стимулятора роста или слабого марганца. Обязательно выбирайте питательный и рыхлый грунт, хорошо удерживающий влагу.
Глубина заделки семян должна быть не больше 1 см. Кроме того, обеспечьте будущим росткам хорошее освещение и стабильную температуру на уровне 22–25 °С.