Руководители в курсе. Дети издевались над сверстником в школе в Невьянске

Posted 27 февраля, 12:02
Published 27 февраля, 12:02
Modified 27 февраля, 12:04
Updated 27 февраля, 12:04
На протяжении долгого времени школьники травили сверстника. При этом администрация учебного учреждения знала о происходящем, однако не вмешивалась в ситуацию и не пыталась пресечь издевательства, рассказали в пресс-службе областного СК.
В связи с этим в Следкоме было возбуждено уголовное дело за халатность. В настоящее время выясняются все обстоятельства травли.
Напомним, 24 февраля в Среднеуральске подрались два подростка в школьном туалете, после чего один из них отправился в больницу.