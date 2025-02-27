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Posted 27 февраля, 12:02

Published 27 февраля, 12:02

Modified 27 февраля, 12:04

Updated 27 февраля, 12:04

СК возбудил уголовное дело из-за травли школьника в Невьянске

Руководители в курсе. Дети издевались над сверстником в школе в Невьянске

27 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI.

СК возбудил уголовное дело из-за травли школьника в Невьянске

Сотрудники СК в Невьянске возбудили уголовное дело из-за школьников, которые издевались над учеником одной из школ на глазах у руководства.

На протяжении долгого времени школьники травили сверстника. При этом администрация учебного учреждения знала о происходящем, однако не вмешивалась в ситуацию и не пыталась пресечь издевательства, рассказали в пресс-службе областного СК.

В связи с этим в Следкоме было возбуждено уголовное дело за халатность. В настоящее время выясняются все обстоятельства травли.

Напомним, 24 февраля в Среднеуральске подрались два подростка в школьном туалете, после чего один из них отправился в больницу.

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