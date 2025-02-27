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Posted 27 февраля, 13:28

Published 27 февраля, 13:28

Modified 27 февраля, 13:30

Updated 27 февраля, 13:30

Семь угольных предприятий Кузбасса накопили крупные долги по зарплате

27 февраля 2025, 13:28
В Кемеровской области семь угольных предприятий имеют долги по зарплате перед работниками. Также задолженности есть в сферах ЖКХ, строительства и в обрабатывающей промышленности.

На семь кузбасских угольных компаний приходится 97% от общей суммы задолженности по зарплатам, пять из которых банкроты. Также задолженности есть организациях в сферах строительства и ЖКХ на общую сумму 12 300 000 рублей, а в обрабатывающей промышленности — 4 700 000 рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый замгубернатора Андрей Панов.

Отмечается, что по сравнению с началом текущего года сумма просроченной задолженности угольных предприятий выросла на 135 100 000 рублей. Прежде всего, размер долгов перед сотрудниками увеличился на шахте «Инская», а также большие долги у двух организаций, расположенных в Киселевске и Белове.

Панов связал долги по зарплатам в регионе в глобальными проблемами, пишет VSE42.RU.

— На фоне мирового кризиса в угольной отрасли, падения цен и объемов угледобычи особенно страдают регионы, в экономике которых она играет значимую роль, — говорится в публикации.

Также отмечается, что для каждого конкретного должника были выработаны основные мероприятия по уменьшению долгов. Для улучшения ситуации привлекли все профильные структуры.

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