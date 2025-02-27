Семь угольных предприятий Кузбасса накопили крупные долги по зарплате

На семь кузбасских угольных компаний приходится 97% от общей суммы задолженности по зарплатам, пять из которых банкроты. Также задолженности есть организациях в сферах строительства и ЖКХ на общую сумму 12 300 000 рублей, а в обрабатывающей промышленности — 4 700 000 рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый замгубернатора Андрей Панов.