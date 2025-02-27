Семь угольных предприятий Кузбасса накопили крупные долги по зарплате

Posted 27 февраля, 13:28
Published 27 февраля, 13:28
Modified 27 февраля, 13:30
Updated 27 февраля, 13:30
На семь кузбасских угольных компаний приходится 97% от общей суммы задолженности по зарплатам, пять из которых банкроты. Также задолженности есть организациях в сферах строительства и ЖКХ на общую сумму 12 300 000 рублей, а в обрабатывающей промышленности — 4 700 000 рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый замгубернатора Андрей Панов.
Отмечается, что по сравнению с началом текущего года сумма просроченной задолженности угольных предприятий выросла на 135 100 000 рублей. Прежде всего, размер долгов перед сотрудниками увеличился на шахте «Инская», а также большие долги у двух организаций, расположенных в Киселевске и Белове.
Панов связал долги по зарплатам в регионе в глобальными проблемами, пишет VSE42.RU.
— На фоне мирового кризиса в угольной отрасли, падения цен и объемов угледобычи особенно страдают регионы, в экономике которых она играет значимую роль, — говорится в публикации.
Также отмечается, что для каждого конкретного должника были выработаны основные мероприятия по уменьшению долгов. Для улучшения ситуации привлекли все профильные структуры.