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Posted 27 февраля, 10:23

Published 27 февраля, 10:23

Modified 27 февраля, 10:25

Updated 27 февраля, 10:25

Сергей Катырин рассказал о работе Российско-Казахстанского делового совета

Сергей Катырин рассказал о работе Российско-Казахстанского делового совета

27 февраля 2025, 10:23
Фото: rus-kaz.tpprf.ru.
По итогам 2024 года объем торговли между Россией и Казахстаном достиг 28 миллиардов долларов. Особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Из намеченных 170 совместных проектов уже успешно реализовано около ста. Об этом сообщили представители казахстанского посольства.

Российско-казахстанское партнерство охватывает важнейшие сферы промышленности: от машиностроения и авиастроения до энергетики и нефтегазового сектора. Как отметил посол Казахстана в России Даурен Абаев, наша страна является вторым по значимости торговым партнером республики после Китая. Дипломат отметил, что с каждым годом наращиваются деловые связи, которые поддерживаются в том числе за счет внедрения цифровых технологий.

Российские компании получили возможность быстро выйти на казахстанский рынок: с помощью eGov и лицензии можно зарегистрировать филиал всего за пару дней, даже не выезжая из России. По словам Даурена Абаева, схожесть правовых режимов для бизнеса обеих стран и их членство в ЕАЭС создают основу для формирования общего экономического пространства.

На данный момент ведется разработка условий для безбарьерного сотрудничества. Это позволяет фактически каждый день улучшать условия для бизнеса между Казахстаном и Россией, отметил Абаев.

У России самая протяженная граница именно с Казахстаном. Наши страны ведут активную торговлю уже более пяти веков, и сейчас это взаимодействие продолжает укрепляться, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин указал на существующие сложности в сотрудничестве, связанные в основном с транспортной логистикой и осуществлением взаиморасчетов. Это объясняется действующими в отношении России санкциями.

«Я напомню, что это 21 тысяча с лишним санкций. Понятно, что они сказываются не только на нас, но и на наших важнейших партнерах. Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — сказал Сергей Катырин.

Участники встречи обсудили будущие направления российско-казахстанского партнерства. По мнению председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурата Каримсакова, у стран есть предпосылки для углубления торгово-экономического взаимодействия и роста товарооборота. Приоритетные задачи связаны с развитием трансграничного сотрудничества и запуском инвестпроектов в ключевых отраслях экономики. Особое значение придается развитию экологически чистых источников энергии — солнечной, ветро- и гидроэнергетики, способных стать мощным драйвером экономического развития обеих стран.

Кроме того, бизнес-сообщество и представители власти подчеркнули значительный потенциал туристического сектора.

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