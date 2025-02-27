Сергей Катырин рассказал о работе Российско-Казахстанского делового совета

«Я напомню, что это 21 тысяча с лишним санкций. Понятно, что они сказываются не только на нас, но и на наших важнейших партнерах. Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — сказал Сергей Катырин.