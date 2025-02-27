Суд начнет рассматривать дело об избиении девочки матерью в Екатеринбурге

Женщина неоднократно била ребенка руками и ремнем, а также не выполняла обязанности по воспитанию дочери. Кроме того, свердловчанка не ограждала девочку от сожителя, который тоже ее бил, и не сообщала об этом в полицию, рассказали в пресс-службе областного СК.