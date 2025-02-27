tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 08:35

Published 27 февраля, 08:35

Modified 27 февраля, 08:37

Updated 27 февраля, 08:37

В Екатеринбурге мать будут судить за истязания дочери и оставление в опасности

Суд начнет рассматривать дело об избиении девочки матерью в Екатеринбурге

27 февраля 2025, 08:35
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге мать будут судить за истязания дочери и оставление в опасности

В Екатеринбурге завершилось следствие по делу женщины из Первоуральска, которая обвиняется в истязании двухлетней дочери и оставлении ее в опасности, что повлекло ее смерть.

Женщина неоднократно била ребенка руками и ремнем, а также не выполняла обязанности по воспитанию дочери. Кроме того, свердловчанка не ограждала девочку от сожителя, который тоже ее бил, и не сообщала об этом в полицию, рассказали в пресс-службе областного СК.

В результате вышеуказанных деяний сожитель в конце 2023 года нанес девочке травмы, от которых она скончалась. Уголовное дело в отношении горожанки завершилось. Материалы будут переданы в суд.

Когда в семье погиб ребёнок, при общении сотрудников полиции из службы ПДН с матерью не было похоже, что она была убита горем. Ранее семья на учёте в ОВД не состояла. Кроме погибшего ребёнка, воспитывала ещё двух детей — девочку, 2023 г. р. и мальчика, 2019 г. р. Вскоре после трагедии представители МВД поместили малышей в интернат, где они до сих пор находятся. Их мать поставили на учёт, однако родительских прав она не лишена. Возможно, если суд признает её вину по трём составам УК РФ, скорее всего, органы опеки будут ходатайствовать о лишении её родительских прав, — отметил начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, сожителя обвиняемой приговорили к 18 годам лишения свободы за истязание девочки и избиения, повлекших по неосторожности ее смерть, а также за незаконное лишение ее свободы.

Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в тюрьму за убийство сожительницыПосле смерти студента в Екатеринбурга возбуждено уголовное делоБастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Жестокое обращение#Суд#Уголовное дело#Криминал#Следствие#Дочь#ЧП#Сожитель#Истязание#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика