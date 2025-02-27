Суд начнет рассматривать дело об избиении девочки матерью в Екатеринбурге

Posted 27 февраля, 08:35
Published 27 февраля, 08:35
Modified 27 февраля, 08:37
Updated 27 февраля, 08:37
Женщина неоднократно била ребенка руками и ремнем, а также не выполняла обязанности по воспитанию дочери. Кроме того, свердловчанка не ограждала девочку от сожителя, который тоже ее бил, и не сообщала об этом в полицию, рассказали в пресс-службе областного СК.
В результате вышеуказанных деяний сожитель в конце 2023 года нанес девочке травмы, от которых она скончалась. Уголовное дело в отношении горожанки завершилось. Материалы будут переданы в суд.
Когда в семье погиб ребёнок, при общении сотрудников полиции из службы ПДН с матерью не было похоже, что она была убита горем. Ранее семья на учёте в ОВД не состояла. Кроме погибшего ребёнка, воспитывала ещё двух детей — девочку, 2023 г. р. и мальчика, 2019 г. р. Вскоре после трагедии представители МВД поместили малышей в интернат, где они до сих пор находятся. Их мать поставили на учёт, однако родительских прав она не лишена. Возможно, если суд признает её вину по трём составам УК РФ, скорее всего, органы опеки будут ходатайствовать о лишении её родительских прав, — отметил начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, сожителя обвиняемой приговорили к 18 годам лишения свободы за истязание девочки и избиения, повлекших по неосторожности ее смерть, а также за незаконное лишение ее свободы.