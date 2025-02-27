Суд по делу об отмывании 1 миллиарда рублей стартует в Екатеринбурге

По данным следствия, количество пострадавших по делу составляет 2,7 тысячи человек. Самому Бикбулатову обвинение предъявлено в мошенничестве и отмывании средств, сообщили в суде. Кроме того, отмечается, что первое заседание пройдет в открытом режиме. Это было решено на предварительном слушании дела 25 февраля.