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Posted 27 февраля, 04:09

Published 27 февраля, 04:09

Modified 27 февраля, 04:12

Updated 27 февраля, 04:12

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело об отмывании 1 млрд рублей

Суд по делу об отмывании 1 миллиарда рублей стартует в Екатеринбурге

27 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело об отмывании 1 млрд рублей

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд начнет рассматривать дело об отмывании 1 млрд рублей. Стартует процесс 7 марта. Обвиняемым по делу проходит Валерий Бикбулатов.

По данным следствия, количество пострадавших по делу составляет 2,7 тысячи человек. Самому Бикбулатову обвинение предъявлено в мошенничестве и отмывании средств, сообщили в суде. Кроме того, отмечается, что первое заседание пройдет в открытом режиме. Это было решено на предварительном слушании дела 25 февраля.

Ранее жительница Нижнего Тагила потеряла более одного миллиона рублей при попытке заработать в интернете. Женщина стала жертвой лжеброкеров.

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