Суд рассмотрит апелляцию по делу главы Горноуральского ГО о растрате

Posted 27 февраля, 08:01
Published 27 февраля, 08:01
Modified 27 февраля, 08:03
Updated 27 февраля, 08:03
Оно назначено на 15:00 и пройдет по видеосвязи. Сам осужденный останется в колонии и также будет общаться посредством видео. Судебное заседание планируется сделать открытым.
Напомним, Дмитрий Летников в декабре 2024 года был приговорен к трем годам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима. Глава Горноуральского ГО признан виновным в трех эпизодах растраты. Решение не устроило стороны защиты и обвинения, в результате они подали апелляции.
Ранее в Свердловской области суд смягчил приговор фермеру, который продал недвижимость и сельхозтехнику, которые были приобретены на субсидии от государства.