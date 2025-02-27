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Posted 27 февраля, 08:01

Published 27 февраля, 08:01

Modified 27 февраля, 08:03

Updated 27 февраля, 08:03

Суд рассмотрит апелляцию по делу главы Горноуральского ГО о растрате

Суд рассмотрит апелляцию по делу главы Горноуральского ГО о растрате

27 февраля 2025, 08:01
Фото: tagilcity.ru.
Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляции по приговору Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова. Заседание пройдет 5 марта.

Оно назначено на 15:00 и пройдет по видеосвязи. Сам осужденный останется в колонии и также будет общаться посредством видео. Судебное заседание планируется сделать открытым.

Напомним, Дмитрий Летников в декабре 2024 года был приговорен к трем годам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима. Глава Горноуральского ГО признан виновным в трех эпизодах растраты. Решение не устроило стороны защиты и обвинения, в результате они подали апелляции.

Ранее в Свердловской области суд смягчил приговор фермеру, который продал недвижимость и сельхозтехнику, которые были приобретены на субсидии от государства.

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