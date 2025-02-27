Суд рассмотрит апелляцию по делу главы Горноуральского ГО о растрате

Напомним, Дмитрий Летников в декабре 2024 года был приговорен к трем годам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима. Глава Горноуральского ГО признан виновным в трех эпизодах растраты. Решение не устроило стороны защиты и обвинения, в результате они подали апелляции.