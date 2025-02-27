Суд в Екатеринбурге оставил главу «Гортранса» под стражей

Posted 27 февраля, 08:10
Published 27 февраля, 08:10
Modified 27 февраля, 08:12
Updated 27 февраля, 08:12
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде нахождения под стражей в течение 2 месяцев. Правозащитник обжаловал данное решение, однако оно было оставлено без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Руководитель транспортной компании будет содержаться в изоляторе до 12 апреля наступившего года.
Напомним, Нугаев был задержан 14 февраля 2025 года по обвинению в том, что он получил крупную сумму денег в качестве взятки за техобслуживание городского транспорта.