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Posted 27 февраля, 08:10

Published 27 февраля, 08:10

Modified 27 февраля, 08:12

Updated 27 февраля, 08:12

Суд в Екатеринбурге оставил главу «Гортранса» под стражей

Суд в Екатеринбурге оставил главу «Гортранса» под стражей

27 февраля 2025, 08:10
Фото: 1MI.
Руководитель «Гортранса» Сергей Нугаев по судебному решению останется в СИЗО на 2 месяца.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде нахождения под стражей в течение 2 месяцев. Правозащитник обжаловал данное решение, однако оно было оставлено без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Руководитель транспортной компании будет содержаться в изоляторе до 12 апреля наступившего года.

Напомним, Нугаев был задержан 14 февраля 2025 года по обвинению в том, что он получил крупную сумму денег в качестве взятки за техобслуживание городского транспорта.

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