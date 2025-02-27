Суд в Талице вынес приговор подрядчику за гибель ребенка в строительной яме

Posted 27 февраля, 16:29
Published 27 февраля, 16:29
Modified 27 февраля, 16:31
Updated 27 февраля, 16:31
В Талице суд вынес приговор бизнесмену-строителю Алексею Козлову за несоблюдение техники безопасности, которое привело к смерти несовершеннолетнего, проинформировали в Талицком райсуде.
Суд установил, что в октябре 2024 года Козлов вел строительные работы по договору субподряда. Он должен был выкопать ямы для газопровода, но не оградил их и не установил предупреждающие знаки.
4 ноября 2024 года вечером девятилетний ребенок упал в одну из таких ям возле дома на улице Шашмалова, 45. Мальчик утонул из-за того, что не смог выбраться.
Козлов полностью признал вину, а семье погибшего ребенка выплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы возместить моральный вред. Суд ограничился условным сроком в два года с испытательным сроком 1,5 года. Также предпринимателю на два года запретили заниматься строительной деятельностью.
Приговор пока не вступил в силу.