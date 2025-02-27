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Posted 27 февраля, 16:29

Published 27 февраля, 16:29

Modified 27 февраля, 16:31

Updated 27 февраля, 16:31

В Талице предпринимателя осудили за смерть ребенка из-за нарушений на стройке

Суд в Талице вынес приговор подрядчику за гибель ребенка в строительной яме

27 февраля 2025, 16:29
Фото: 1MI.

В Талице предпринимателя осудили за смерть ребенка из-за нарушений на стройке

Предпринимателя из Талицы осудили за нарушение правил безопасности, из-за чего погиб ребенок. Суд назначил условное наказание и запретил ему работать по профессии.

В Талице суд вынес приговор бизнесмену-строителю Алексею Козлову за несоблюдение техники безопасности, которое привело к смерти несовершеннолетнего, проинформировали в Талицком райсуде.

Суд установил, что в октябре 2024 года Козлов вел строительные работы по договору субподряда. Он должен был выкопать ямы для газопровода, но не оградил их и не установил предупреждающие знаки.

4 ноября 2024 года вечером девятилетний ребенок упал в одну из таких ям возле дома на улице Шашмалова, 45. Мальчик утонул из-за того, что не смог выбраться.

Козлов полностью признал вину, а семье погибшего ребенка выплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы возместить моральный вред. Суд ограничился условным сроком в два года с испытательным сроком 1,5 года. Также предпринимателю на два года запретили заниматься строительной деятельностью.

Приговор пока не вступил в силу.

Расследование этого резонансного дела было на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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