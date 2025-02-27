Технический университет УГМК вновь стал лидером среди вузов Свердловской области

Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества. При составлении топа во внимание принимаются в том числе результаты участия студентов на конкурсах и чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость деятельности вуза для региона.