Технический университет УГМК вновь стал лидером среди вузов Свердловской области

Posted 27 февраля, 08:09
Published 27 февраля, 08:09
Modified 27 февраля, 08:11
Updated 27 февраля, 08:11
Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества. При составлении топа во внимание принимаются в том числе результаты участия студентов на конкурсах и чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость деятельности вуза для региона.
Наш приоритет — подготовка высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы ориентируемся на качество образования и прикладную пользу для реального сектора экономики. Признание нашей работы со стороны RAEX подтверждает, что мы движемся в верном направлении, — подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Технический университет УГМК — первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет 98,6%.
Обучение ведется по целевым договорам с предприятиями, а также на бюджетной основе. С 2025 года студенты могут получать стипендию до 30 000 рублей. Программы разрабатываются и реализуются совместно с преподавателями-практиками — ведущими специалистами и руководителями отраслевых предприятий, что обеспечивает высокий и прикладной уровень подготовки выпускников.