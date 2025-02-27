Телефон без вести пропавшей 17-летней девушки найден в Свердловской области

Напомним, студентка пропала 24 февраля 2025 года. С ней нет никакой связи. Куда она могла отправиться неизвестно. По словам друга пропавшей, она за день до случившегося намекала, что может уехать. На данный момент для проведения более полных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье за убийство.