Телефон без вести пропавшей 17-летней девушки найден в Свердловской области

Posted 27 февраля, 07:47
Published 27 февраля, 07:47
Modified 27 февраля, 07:50
Updated 27 февраля, 07:50
Мужчина на том конце провода сказал, что нашел гаджет, пишет Е1.
Изданию информацию подтвердил и другой источник. Известно, что Вика оставила телефон в магазине. Полицейские проверяют несколько версий, в том числе и то, что девочка могла стать жертвой мошенников.
По словам друзей пропавшей, ранее она никогда из дома не сбегала и в семье конфликтов не было. За день до пропажи девушка была в хорошем настроении.
Однако еще один друг рассказал, что перед исчезновением Вика повела себя странно — начала блокировать контакты и пыталась перевезти деньги с карты родителей, но банк операцию заблокировал.
Напомним, студентка пропала 24 февраля 2025 года. С ней нет никакой связи. Куда она могла отправиться неизвестно. По словам друга пропавшей, она за день до случившегося намекала, что может уехать. На данный момент для проведения более полных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье за убийство.