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Posted 27 февраля, 09:30

Published 27 февраля, 09:30

Modified 27 февраля, 09:32

Updated 27 февраля, 09:32

В Екатеринбурге создадут центры тестирования детей мигрантов на знание русского

Центры для проверки детей мигрантов на знание русского языка появятся в Екатеринбурге

27 февраля 2025, 09:30
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге создадут центры тестирования детей мигрантов на знание русского

Детей мигрантов в Екатеринбурге начнут тестировать на знание русского языка. Для этого будут открыты 10 центров на базе местных школ.

Окончательный список учреждений пока что не утвержден, сообщается в telegram-канале «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на директора департамента образования администрации города.

Однако методические рекомендации уже разработаны. Предполагается, что первые тестирования начнут проводить уже с 1 апреля 2025 года. Отмечается, что мера коснется только поступающих школьников, но всех возрастов.

Детям мигрантов, которые уже учатся в школах, тестирование проходить не придется, так как они уже сдают промежуточные зачеты.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 40% детей мигрантов не знают русский язык.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Школа#Русский язык#Екатеринбург
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