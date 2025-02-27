Центры для проверки детей мигрантов на знание русского языка появятся в Екатеринбурге

Posted 27 февраля, 09:30
Published 27 февраля, 09:30
Modified 27 февраля, 09:32
Updated 27 февраля, 09:32
Окончательный список учреждений пока что не утвержден, сообщается в telegram-канале «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на директора департамента образования администрации города.
Однако методические рекомендации уже разработаны. Предполагается, что первые тестирования начнут проводить уже с 1 апреля 2025 года. Отмечается, что мера коснется только поступающих школьников, но всех возрастов.
Детям мигрантов, которые уже учатся в школах, тестирование проходить не придется, так как они уже сдают промежуточные зачеты.