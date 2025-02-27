Уральской природе вернули границы: заповедники и лесопарки измерили и внесли в реестр

Posted 27 февраля, 16:50
Published 27 февраля, 16:50
Modified 27 февраля, 16:52
Updated 27 февраля, 16:52
В Свердловской области определили и узаконили границы 91 природной территории. Раньше с этим были проблемы: они не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, из-за чего возникали сложности с их защитой, сообщили в областной прокуратуре.
Сотрудники природоохранной прокуратуры в Нижнем Тагиле обратили внимание на эту проблему. В списке территорий оказались такие уникальные места, как скалы «Кликун», «Три брата» и «Петропавловская пещера». Кроме того, в перечень теперь попали два так называемых резервата — «Пелымский Туман» и «Большая Умпия», зоозаказник «Лангурский», а также три лесных парка.
Минприроды региона не выполнило свою обязанность внести данные об этих объектах в реестр. Прокуратура подала в суд, и решение было вынесено в пользу природы. Министерство обязали провести работы и передать данные в Росреестр. Сейчас границы всех 91 территорий официально зафиксированы.