Уральской природе вернули границы: заповедники и лесопарки измерили и внесли в реестр

Сотрудники природоохранной прокуратуры в Нижнем Тагиле обратили внимание на эту проблему. В списке территорий оказались такие уникальные места, как скалы «Кликун», «Три брата» и «Петропавловская пещера». Кроме того, в перечень теперь попали два так называемых резервата — «Пелымский Туман» и «Большая Умпия», зоозаказник «Лангурский», а также три лесных парка.