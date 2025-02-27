tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 16:50

Published 27 февраля, 16:50

Modified 27 февраля, 16:52

Updated 27 февраля, 16:52

В Свердловской области определили границы природных парков и заказников

Уральской природе вернули границы: заповедники и лесопарки измерили и внесли в реестр

27 февраля 2025, 16:50
Фото: 1MI.

В Свердловской области определили границы природных парков и заказников

Проблему с границами особых природных зон решили в Свердловской области. Теперь более 90 объектов, в том числе заказники и лесопарки, официально внесены в госреестр.

В Свердловской области определили и узаконили границы 91 природной территории. Раньше с этим были проблемы: они не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, из-за чего возникали сложности с их защитой, сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники природоохранной прокуратуры в Нижнем Тагиле обратили внимание на эту проблему. В списке территорий оказались такие уникальные места, как скалы «Кликун», «Три брата» и «Петропавловская пещера». Кроме того, в перечень теперь попали два так называемых резервата — «Пелымский Туман» и «Большая Умпия», зоозаказник «Лангурский», а также три лесных парка.

Минприроды региона не выполнило свою обязанность внести данные об этих объектах в реестр. Прокуратура подала в суд, и решение было вынесено в пользу природы. Министерство обязали провести работы и передать данные в Росреестр. Сейчас границы всех 91 территорий официально зафиксированы.

Ранее TagolCity.ru составил путеводитель по лучшим заповедным местам Среднего Урала.

Природа порадует свердловчан удивительным по красоте полярным сиянием
Узнать подробнее
Читайте также:
Температурные качели ожидают жителей Свердловской области в последние дни зимыВладельцы старых автомобилей на Урале будут платить штрафы за загрязнение воздуха200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы
#Дарья Бобровицкая#Общество#Экология#Свердловская область#Природа#Росреестр#Екатеринбург#Нижнетагильская прокуратура#Заказники#Памятники природы#Лесопарки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика