В Госдуме рассказали о новых законах с 1 марта 2025 года

Posted 27 февраля, 08:45
Published 27 февраля, 08:45
Modified 27 февраля, 08:48
Updated 27 февраля, 08:48
Он напомнил, что законодатели решили оградить подрастающее поколение от вредного воздействия энергетических напитков.
«Продажа энергетиков несовершеннолетним будет осуществляться по аналогии с алкогольной продукцией — потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность. В случае отсутствия паспорта продавец будет обязан отказать в продаже», — предупредил Чаплин.
Также существенные изменения коснутся пенсионной системы.
«Военные пенсии будут проиндексированы на 9,5% с учётом реального уровня инфляции. Повышение выплат также затронет сотрудников пожарной охраны, полиции, судебных приставов, работников Росгвардии и ФСИН. Кроме того, фиксированная выплата страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, будет удвоена, что составит дополнительно 8907 рублей», — заявил депутат.
Отмечается, что индексация также затронет социальные выплаты инвалидам I группы, которые получат доплату в размере установленной фиксированной выплаты — 17 814 рублей.
«Пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в феврале, с 1 марта начнут получать повышенную выплату, учитывающую январскую индексацию. Поддержка беременных женщин также будет усилена. Размер пособия для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП, нотариусов и адвокатов, будет повышен до уровня регионального прожиточного минимума», — добавил парламентарий.
По его словам, с 1 марта наставничество на рабочем месте будет признано официальной работой и будет подлежать оплате.
«Договор о кураторстве новичков должен быть оформлен письменно в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Размер доплаты за наставничество будет определяться коллективным договором в частных компаниях и нормативными актами в бюджетных организациях», — заявил собеседник RT.
Для защиты граждан от мошеннических действий банки и МФО с 1 марта предоставят возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, напомнил он в беседе с RT.
Владельцев дачных участков также ожидают нововведения, рассказал депутат.
«Оформление индивидуальных жилых домов и других построек станет обязательным сразу после завершения строительства. Кроме того, вводятся штрафы за заброшенные земельные участки, которые собственники обязаны очищать от сорняков, деревьев и мусора. Продажа земельных участков будет невозможна без проведения межевания и внесения данных о границах в ЕГРН», — заключил он.