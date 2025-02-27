В Госдуме рассказали о новых законах с 1 марта 2025 года

«Оформление индивидуальных жилых домов и других построек станет обязательным сразу после завершения строительства. Кроме того, вводятся штрафы за заброшенные земельные участки, которые собственники обязаны очищать от сорняков, деревьев и мусора. Продажа земельных участков будет невозможна без проведения межевания и внесения данных о границах в ЕГРН», — заключил он.