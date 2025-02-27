tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 08:45

Published 27 февраля, 08:45

Modified 27 февраля, 08:48

Updated 27 февраля, 08:48

В Госдуме рассказали о новых законах с 1 марта 2025 года

27 февраля 2025, 08:45
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с RT, какие законы вступят в силу 1 марта 2025 года.

Он напомнил, что законодатели решили оградить подрастающее поколение от вредного воздействия энергетических напитков.

«Продажа энергетиков несовершеннолетним будет осуществляться по аналогии с алкогольной продукцией — потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность. В случае отсутствия паспорта продавец будет обязан отказать в продаже», — предупредил Чаплин.

Также существенные изменения коснутся пенсионной системы.

«Военные пенсии будут проиндексированы на 9,5% с учётом реального уровня инфляции. Повышение выплат также затронет сотрудников пожарной охраны, полиции, судебных приставов, работников Росгвардии и ФСИН. Кроме того, фиксированная выплата страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, будет удвоена, что составит дополнительно 8907 рублей», — заявил депутат.

Отмечается, что индексация также затронет социальные выплаты инвалидам I группы, которые получат доплату в размере установленной фиксированной выплаты — 17 814 рублей.

«Пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в феврале, с 1 марта начнут получать повышенную выплату, учитывающую январскую индексацию. Поддержка беременных женщин также будет усилена. Размер пособия для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП, нотариусов и адвокатов, будет повышен до уровня регионального прожиточного минимума», — добавил парламентарий.

По его словам, с 1 марта наставничество на рабочем месте будет признано официальной работой и будет подлежать оплате.

«Договор о кураторстве новичков должен быть оформлен письменно в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Размер доплаты за наставничество будет определяться коллективным договором в частных компаниях и нормативными актами в бюджетных организациях», — заявил собеседник RT.

Для защиты граждан от мошеннических действий банки и МФО с 1 марта предоставят возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, напомнил он в беседе с RT.

Владельцев дачных участков также ожидают нововведения, рассказал депутат.

«Оформление индивидуальных жилых домов и других построек станет обязательным сразу после завершения строительства. Кроме того, вводятся штрафы за заброшенные земельные участки, которые собственники обязаны очищать от сорняков, деревьев и мусора. Продажа земельных участков будет невозможна без проведения межевания и внесения данных о границах в ЕГРН», — заключил он.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика