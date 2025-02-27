В магазинах Екатеринбурга повысились цены на пиво

Posted 27 февраля, 09:17
Published 27 февраля, 09:17
Modified 27 февраля, 09:19
Updated 27 февраля, 09:19
По словам продавцов, рост цен связан с повышением налогов в 2025 году. Так, в сетевом гипермаркете «Лента» для покупателей поставили табличку с информацией о том, что на пиво зарубежных марок выросли пошлины, из-за чего пришлось поднять цены, пишет Е1.
Вместо европейского пива екатеринбуржцам предлагают покупать китайские и мексиканские марки. При этом горожане отметили, что стало дороже не только иностранное пиво, но и российское. Это связано с использованием импортного оборудования и сырья. Также стала выше стоимость упаковки и логистики.