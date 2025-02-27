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Posted 27 февраля, 09:17

Published 27 февраля, 09:17

Modified 27 февраля, 09:19

Updated 27 февраля, 09:19

В магазинах Екатеринбурга повысились цены на пиво

В магазинах Екатеринбурга повысились цены на пиво

27 февраля 2025, 09:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге увеличилась стоимость на пивную продукцию с начала 2025 года.

По словам продавцов, рост цен связан с повышением налогов в 2025 году. Так, в сетевом гипермаркете «Лента» для покупателей поставили табличку с информацией о том, что на пиво зарубежных марок выросли пошлины, из-за чего пришлось поднять цены, пишет Е1.

Вместо европейского пива екатеринбуржцам предлагают покупать китайские и мексиканские марки. При этом горожане отметили, что стало дороже не только иностранное пиво, но и российское. Это связано с использованием импортного оборудования и сырья. Также стала выше стоимость упаковки и логистики.

Напомним, 11–17 февраля в Свердловской области подорожал бензин.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Производство#Импорт#Стоимость#Налоги#Магазины#Покупатели#Пиво#18+#Екатеринбург
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