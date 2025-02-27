В магазинах Екатеринбурга повысились цены на пиво

По словам продавцов, рост цен связан с повышением налогов в 2025 году. Так, в сетевом гипермаркете «Лента» для покупателей поставили табличку с информацией о том, что на пиво зарубежных марок выросли пошлины, из-за чего пришлось поднять цены, пишет Е1.