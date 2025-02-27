tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:24

Published 27 февраля, 10:24

Modified 27 февраля, 10:26

Updated 27 февраля, 10:26

В Свердловской области увеличены субсидии на оплату ЖКХ

В Свердловской области увеличены субсидии на оплату ЖКХ

27 февраля 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил количество субсидий на оплату коммунальных услуг от 2 до 8%. Такое решение он принял во время заседания правительства.

Данный областной стандарт даст возможность обеспечить права местного населения, а также рассчитать размер субсидий на оплату коммуналки на каждый месяц, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Количество субсидий связано с тарифами, которые установлены в городах. В среднем выделенные средства превышают полторы тысячи рублей в месяц. Эти деньги получают 93 тысяч семей в области. Из местного бюджета для этого было выделено более двух миллиардов рублей.

Напомним, во время проверки в Свердловской области были найдены массовые нарушения в договорах ЖКХ, которые муниципалитеты заключали с подрядчиками.

Тарифы ЖКХ, штрафы, налоги: что изменится для свердловчан в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Не успели настроить. В банке назвали причину списания денег у бойца СВО из ТуринскаВ Екатеринбурге кредиторы отказывались списывать долг умершего военнослужащегоСемья с ребенком-инвалидом в Каменске-Уральском осталась без питьевой воды
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Деньги#Финансирование#Губернатор#ЖКХ#Субсидии#Оплата ЖКХ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика