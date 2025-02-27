В Свердловской области увеличены субсидии на оплату ЖКХ

Posted 27 февраля, 10:24
Published 27 февраля, 10:24
Modified 27 февраля, 10:26
Updated 27 февраля, 10:26
Данный областной стандарт даст возможность обеспечить права местного населения, а также рассчитать размер субсидий на оплату коммуналки на каждый месяц, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Количество субсидий связано с тарифами, которые установлены в городах. В среднем выделенные средства превышают полторы тысячи рублей в месяц. Эти деньги получают 93 тысяч семей в области. Из местного бюджета для этого было выделено более двух миллиардов рублей.
Напомним, во время проверки в Свердловской области были найдены массовые нарушения в договорах ЖКХ, которые муниципалитеты заключали с подрядчиками.