Весенний ключ к урожаю: что сделать в марте, чтобы дача расцвела как сад Эдема

Если участок еще покрыт снегом, перенесите его с междурядий на грядки. Так почва прогреется быстрее, и влага останется там, где нужно. Однако под деревья лишний снег бросать не стоит — это может замедлить таяние почвы, и корни не получат необходимое питание вовремя.