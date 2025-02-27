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Posted 27 февраля, 13:02

Published 27 февраля, 13:02

Modified 27 февраля, 13:04

Updated 27 февраля, 13:04

В марте на даче еще лежит снег, но опытные огородники уже приступили к делу

Весенний ключ к урожаю: что сделать в марте, чтобы дача расцвела как сад Эдема

27 февраля 2025, 13:02
Фото: Изображение от wirestock на Freepik. В марте на даче еще лежит снег, но опытные огородники уже приступили к делу

Российские дачники в марте начинают готовиться к новому дачному сезону

Рубрика
Дом и сад
Вот и март на дворе! Снег еще лежит, но запах весны уже витает в воздухе. А это значит, что пора засучить рукава и начать подготовку к штурму грядок.

Март — это месяц, когда сад и огород требуют особого внимания. Важно подготовить участок, чтобы растения смогли активно развиваться. Вот ключевые задачи, которые предстоит выполнить.

Осмотр территории и отвод воды

При первом визите на дачу внимательно осмотрите весь участок. Проверьте состояние деревьев, кустарников и построек. Зимние снегопады могли сломать ветки или испортить крыши. Устраняйте повреждения сразу.

Разморозка снега может привести к застою воды, особенно в низинах. Это опасно для корней растений: они могут загнить из-за недостатка кислорода. Сделайте дренажные канавки, чтобы отвести воду в безопасное место.

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Работа со снегом

Если участок еще покрыт снегом, перенесите его с междурядий на грядки. Так почва прогреется быстрее, и влага останется там, где нужно. Однако под деревья лишний снег бросать не стоит — это может замедлить таяние почвы, и корни не получат необходимое питание вовремя.

Побелка деревьев

Солнечные ожоги случаются в феврале–марте, когда начинаются резкие перепады температуры — оттепели сменяются морозами. Днем на солнышке кора нагревается до 20 °С, а ночью бывают морозы до — 20 °С. Кроме этого, у поверхности почвы температура всегда ниже, чем в кроне, и разница может составлять до 10 °С. То есть перепады температуры сопровождают дерево как во времени, так и в пространстве. В итоге кора подмерзает — это и есть солнечный ожог, — говорит агроном Алексей Володихин.

Побелка защитит стволы и от ожогов, и от вредителей. Используйте магазинные краски или приготовьте раствор самостоятельно (гашеная известь, медный купорос, клей, вода). Наносите побелку в сухой день при температуре от +2°C, покрывая не только ствол, но и нижние ветви.

Ранней весной, несмотря на низкую температуру, деревья могут получить солнечные ожоги
Ранней весной, несмотря на низкую температуру, деревья могут получить солнечные ожоги. Фото: 1MI

Обрезка деревьев и кустарников

Для санитарной и формирующей обрезки лучшее время — до начала сокодвижения. Удалите сухие, больные и лишние ветви. Это улучшит вентиляцию и освещение кроны. У кустарников уберите старые ветки. Используйте острый инструмент, а места срезов обработайте садовым варом.

Нельзя начинать обрезку в морозный день. Температура воздуха должна быть не ниже –3 градусов! А лучше при температуре 0…–1 градус. Иначе ткани в срезах, даже замазанных варом, могут подмерзать. Лучшие сроки для обрезки плодовых деревьев — 9–20 марта, — рекомендует агроном научно-производственного объединения «Сады России».

Обработка от вредителей и болезней

При потеплении до +5°C начните обработку деревьев и кустарников. Используйте растворы мочевины, медного купороса или инсектициды. Это предотвратит распространение вредителей и грибковых заболеваний.

Садовые вредители проснутся с первыми теплыми лучами солнца, поэтому заранее проведите обработку участка
Садовые вредители проснутся с первыми теплыми лучами солнца, поэтому заранее проведите обработку участка. Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Работа в теплице

Если осенью уборка не проводилась, сейчас самое время заняться теплицей. Тщательно вымойте все поверхности — грязь и грибки снижают освещение и могут навредить растениям. После очистки проведите дезинфекцию (обработайте стены серной шашкой, раствором медного купороса или марганцовкой).

Замените верхний слой почвы, добавьте удобрения, такие как перегной или золу. Для обеззараживания почвы используйте горячую воду или марганцовку. После этого можно сеять холодостойкие культуры, такие как редис или шпинат.

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Забота о газоне и цветнике

Чтобы газон не покрывался плесенью и ледяной коркой, разбейте большие сугробы и лед. На клумбах с многолетниками, где сошел снег, проведите мульчирование, чтобы предотвратить подмерзание корней. Постепенно снимайте укрытия с роз и других растений, чтобы не допустить их перегрева.

Подготовка к посевам

Сделайте план посадок, учитывая севооборот. Это предотвратит истощение почвы и болезни растений. Проверьте запасы семян, выбросьте просроченные и докупите недостающие.

Не забудьте привести в порядок садовый инвентарь, чтобы не тратиться на покупку нового
Не забудьте привести в порядок садовый инвентарь, чтобы не тратиться на покупку нового. Фото: 1MI

Садовый инвентарь

За зиму инструмент может прийти в негодность, особенно если не уделить ему достаточного внимания перед зимой. Сначала займитесь мелким инструментом, который легко и просто привести в порядок. Совки и лопаты можно заточить обычной шлифовальной машинкой. Старую ржавую лопату можно привести в порядок с помощью растворителя ржавчины. Но сначала счистите металлической щеткой всю поверхностную грязь и слой коррозии. После этого обработайте металлическую поверхность средством. Ручку лопаты отшлифуйте наждачной бумагой, чтобы убрать все зазубрины, — советует Алиса Карасёва, мастер на все руки и эксперт телеканала «Бобер».

Проверьте лопаты, секаторы, грабли и другие инструменты. Заточите их и замените сломанные. Заранее убедитесь, что все готово к активным работам.

Март на даче — время подготовки. От того, как вы начнете весенний сезон, зависит здоровье растений и будущий урожай.

Ранее агроном Виктория Абраменко рассказала, как за один сезон получить кучу полезного компоста.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Подготовка#Март#Дача#Дачный участок#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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