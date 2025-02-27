Весенний ключ к урожаю: что сделать в марте, чтобы дача расцвела как сад Эдема

Posted 27 февраля, 13:02
Published 27 февраля, 13:02
Modified 27 февраля, 13:04
Updated 27 февраля, 13:04
Март — это месяц, когда сад и огород требуют особого внимания. Важно подготовить участок, чтобы растения смогли активно развиваться. Вот ключевые задачи, которые предстоит выполнить.
При первом визите на дачу внимательно осмотрите весь участок. Проверьте состояние деревьев, кустарников и построек. Зимние снегопады могли сломать ветки или испортить крыши. Устраняйте повреждения сразу.
Разморозка снега может привести к застою воды, особенно в низинах. Это опасно для корней растений: они могут загнить из-за недостатка кислорода. Сделайте дренажные канавки, чтобы отвести воду в безопасное место.
Если участок еще покрыт снегом, перенесите его с междурядий на грядки. Так почва прогреется быстрее, и влага останется там, где нужно. Однако под деревья лишний снег бросать не стоит — это может замедлить таяние почвы, и корни не получат необходимое питание вовремя.
Солнечные ожоги случаются в феврале–марте, когда начинаются резкие перепады температуры — оттепели сменяются морозами. Днем на солнышке кора нагревается до 20 °С, а ночью бывают морозы до — 20 °С. Кроме этого, у поверхности почвы температура всегда ниже, чем в кроне, и разница может составлять до 10 °С. То есть перепады температуры сопровождают дерево как во времени, так и в пространстве. В итоге кора подмерзает — это и есть солнечный ожог, — говорит агроном Алексей Володихин.
Побелка защитит стволы и от ожогов, и от вредителей. Используйте магазинные краски или приготовьте раствор самостоятельно (гашеная известь, медный купорос, клей, вода). Наносите побелку в сухой день при температуре от +2°C, покрывая не только ствол, но и нижние ветви.
Для санитарной и формирующей обрезки лучшее время — до начала сокодвижения. Удалите сухие, больные и лишние ветви. Это улучшит вентиляцию и освещение кроны. У кустарников уберите старые ветки. Используйте острый инструмент, а места срезов обработайте садовым варом.
Нельзя начинать обрезку в морозный день. Температура воздуха должна быть не ниже –3 градусов! А лучше при температуре 0…–1 градус. Иначе ткани в срезах, даже замазанных варом, могут подмерзать. Лучшие сроки для обрезки плодовых деревьев — 9–20 марта, — рекомендует агроном научно-производственного объединения «Сады России».
При потеплении до +5°C начните обработку деревьев и кустарников. Используйте растворы мочевины, медного купороса или инсектициды. Это предотвратит распространение вредителей и грибковых заболеваний.
Если осенью уборка не проводилась, сейчас самое время заняться теплицей. Тщательно вымойте все поверхности — грязь и грибки снижают освещение и могут навредить растениям. После очистки проведите дезинфекцию (обработайте стены серной шашкой, раствором медного купороса или марганцовкой).
Замените верхний слой почвы, добавьте удобрения, такие как перегной или золу. Для обеззараживания почвы используйте горячую воду или марганцовку. После этого можно сеять холодостойкие культуры, такие как редис или шпинат.
Чтобы газон не покрывался плесенью и ледяной коркой, разбейте большие сугробы и лед. На клумбах с многолетниками, где сошел снег, проведите мульчирование, чтобы предотвратить подмерзание корней. Постепенно снимайте укрытия с роз и других растений, чтобы не допустить их перегрева.
Сделайте план посадок, учитывая севооборот. Это предотвратит истощение почвы и болезни растений. Проверьте запасы семян, выбросьте просроченные и докупите недостающие.
За зиму инструмент может прийти в негодность, особенно если не уделить ему достаточного внимания перед зимой. Сначала займитесь мелким инструментом, который легко и просто привести в порядок. Совки и лопаты можно заточить обычной шлифовальной машинкой. Старую ржавую лопату можно привести в порядок с помощью растворителя ржавчины. Но сначала счистите металлической щеткой всю поверхностную грязь и слой коррозии. После этого обработайте металлическую поверхность средством. Ручку лопаты отшлифуйте наждачной бумагой, чтобы убрать все зазубрины, — советует Алиса Карасёва, мастер на все руки и эксперт телеканала «Бобер».
Проверьте лопаты, секаторы, грабли и другие инструменты. Заточите их и замените сломанные. Заранее убедитесь, что все готово к активным работам.
Март на даче — время подготовки. От того, как вы начнете весенний сезон, зависит здоровье растений и будущий урожай.