Водитель в Краснотурьинске дважды за сутки попался за рулем пьяным

Posted 27 февраля, 13:30
Published 27 февраля, 13:30
Modified 27 февраля, 13:32
Updated 27 февраля, 13:32
Утром мужчину задержали на трассе Серов — Ивдель. Результаты освидетельствования показали, что он находился в нетрезвом состоянии. При этом водитель Renault Logan утверждал, что выпивал алкоголь накануне вечером, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Через два часа после инцидента свердловчанин вновь попался пьяным за рулем, однако на этот раз он управлял Chevrolet Lacetti. Сообщается, что перед этой поездкой он снова употребил спиртное. Обе его машины забрали на спецстоянку. Автомобилисту грозят лишение прав и штраф 90 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге арестовали водителя за то, что он отказался снимать тонировку с автомобиля.