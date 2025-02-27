Водитель в Краснотурьинске дважды за сутки попался за рулем пьяным

Через два часа после инцидента свердловчанин вновь попался пьяным за рулем, однако на этот раз он управлял Chevrolet Lacetti. Сообщается, что перед этой поездкой он снова употребил спиртное. Обе его машины забрали на спецстоянку. Автомобилисту грозят лишение прав и штраф 90 тысяч рублей.