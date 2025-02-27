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Posted 27 февраля, 04:44

Published 27 февраля, 04:44

Modified 27 февраля, 04:46

Updated 27 февраля, 04:46

Бастрыкин требует дело о попытке выдать замуж девочку из Екатеринбурга

Возбудить дело о попытке выдать замуж девочку в Екатеринбурге потребовал Бастрыкин

27 февраля 2025, 04:44
Фото: СК РФ.

Бастрыкин требует дело о попытке выдать замуж девочку из Екатеринбурга

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Екатеринбурге, когда 16-летнюю девочку пытались насильно выдать замуж. Он потребовал возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Так, и.о руководителя СК по Свердловской области Константину Мирошниченко предстоит представить доклад об этом деле.

О ситуации стало известно после жалобы главе через интернет. По данным ведомства, девочку пытались насильно выдать замуж. Случилось это в прошлом году. Женихом оказался 24-летний мужчина из этнической группы. Девушка отказалась подчиняться. Тогда ее избили и стали угрожать.

После этого девочка была заперта в доме жениха. Оттуда ей запрещали выходить и связываться с родными. Также у нее забрали телефон и не давали учиться.

Ранее в Тюменской области была похищена 13-летняя девочка. Ее посадили в машину и увезли неизвестные. Знакомые предполагали, что девочку хотят выдать замуж. Через несколько дней она была найдена в Саратовской области.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свадьба#Насилие#Криминал#Семья#18+#Екатеринбург
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