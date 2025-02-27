Возбудить дело о попытке выдать замуж девочку в Екатеринбурге потребовал Бастрыкин

Posted 27 февраля, 04:44
Published 27 февраля, 04:44
Modified 27 февраля, 04:46
Updated 27 февраля, 04:46
Так, и.о руководителя СК по Свердловской области Константину Мирошниченко предстоит представить доклад об этом деле.
О ситуации стало известно после жалобы главе через интернет. По данным ведомства, девочку пытались насильно выдать замуж. Случилось это в прошлом году. Женихом оказался 24-летний мужчина из этнической группы. Девушка отказалась подчиняться. Тогда ее избили и стали угрожать.
После этого девочка была заперта в доме жениха. Оттуда ей запрещали выходить и связываться с родными. Также у нее забрали телефон и не давали учиться.
Ранее в Тюменской области была похищена 13-летняя девочка. Ее посадили в машину и увезли неизвестные. Знакомые предполагали, что девочку хотят выдать замуж. Через несколько дней она была найдена в Саратовской области.