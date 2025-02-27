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Posted 27 февраля, 07:00

Published 27 февраля, 07:00

Modified 27 февраля, 07:02

Updated 27 февраля, 07:02

Новую схему обмана выпускников школ Свердловской области придумали мошенники

Выпускники школ под угрозой: мошенники воруют данные Госуслуг свердловских учеников

27 февраля 2025, 07:00
Фото: 1MI.

Новую схему обмана выпускников школ Свердловской области придумали мошенники

Выпускников школ Свердловской области и их родителей предупреждают о возможном обмане со стороны телефонных мошенников. Злоумышленники направили свое внимание на учеников 9-х и 11-х классов.

Информация об этом распространяется в родительских чатах Нижнего Тагила.

Классный руководитель написала, что стоит быть внимательнее, бдительнее и детям, и их родителям. Мошенники звонят обучающимся 9-х и 11-х классов. Они говорят, что в заявлении на ОГЭ или ЕГЭ ошибка, написана непонятная фамилия. Затем просят продиктовать код подтверждения. А после получают доступ к Госуслугам и крадут персональные данные, — рассказала редакции TagilCity.ru мама тагильского девятиклассника Лариса.

Она добавила, в школе уверяют, что никаких ошибок нет, так как все сведения проверены многократно.

В полицию Нижнего Тагила таких сообщений пока не поступало. В подобных ситуациях в правоохранительных органах рекомендуют соблюдать правила безопасности: ни в коем случае не передавать незнакомцам персональные данные, в том числе коды из смс-сообщений, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, что в России из-за постоянно учащающихся случаев мошенничества предложили в школах проводить профилактические беседы с учениками.

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