Выпускники школ под угрозой: мошенники воруют данные Госуслуг свердловских учеников

Новую схему обмана выпускников школ Свердловской области придумали мошенники

Выпускников школ Свердловской области и их родителей предупреждают о возможном обмане со стороны телефонных мошенников. Злоумышленники направили свое внимание на учеников 9-х и 11-х классов.