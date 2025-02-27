Выступление поэта в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге сорвалось из-за жалобы

В Екатеринбурге в «Ельцин Центре» отменено выступление поэта

Выступление поэта Германа Лукомникова было отменено в Екатеринбурге. Он должен был встретиться со своей аудиторией в «Ельцин Центре».

Причиной стала жалоба «Русской общины». В своем Telegram-канале активисты заявили об антироссийской позиции деятеля. Они попросили прокуратуру и администрацию вмешаться в эту ситуацию. Позднее в своем канале «Ельцин Центр» заявил об отмене мероприятия и принес извинения. Прежде чем сообщение появилось в мессенджере, активисты сообщили, что стараются сделать все для отмены выступления. Ранее в Екатеринбурге было отменено выступление участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Одной из возможных причин называлось обращение к властям «Русской общины». Более 100 уральцев хотят сдать билеты в связи с отменой концерта Стаса Михайлова Узнать подробнее