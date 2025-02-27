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Posted 27 февраля, 04:23

Published 27 февраля, 04:23

Modified 27 февраля, 04:25

Updated 27 февраля, 04:25

В Екатеринбурге в «Ельцин Центре» отменено выступление поэта

Выступление поэта в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге сорвалось из-за жалобы

27 февраля 2025, 04:23
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в «Ельцин Центре» отменено выступление поэта

Выступление поэта Германа Лукомникова было отменено в Екатеринбурге. Он должен был встретиться со своей аудиторией в «Ельцин Центре».

Причиной стала жалоба «Русской общины». В своем Telegram-канале активисты заявили об антироссийской позиции деятеля. Они попросили прокуратуру и администрацию вмешаться в эту ситуацию.

Позднее в своем канале «Ельцин Центр» заявил об отмене мероприятия и принес извинения.

Прежде чем сообщение появилось в мессенджере, активисты сообщили, что стараются сделать все для отмены выступления.

Ранее в Екатеринбурге было отменено выступление участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Одной из возможных причин называлось обращение к властям «Русской общины».

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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Концерт#Отмена#Поэт#Екатеринбург
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