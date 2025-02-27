Выступление поэта в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге сорвалось из-за жалобы

Posted 27 февраля, 04:23
Published 27 февраля, 04:23
Modified 27 февраля, 04:25
Updated 27 февраля, 04:25
Причиной стала жалоба «Русской общины». В своем Telegram-канале активисты заявили об антироссийской позиции деятеля. Они попросили прокуратуру и администрацию вмешаться в эту ситуацию.
Позднее в своем канале «Ельцин Центр» заявил об отмене мероприятия и принес извинения.
Прежде чем сообщение появилось в мессенджере, активисты сообщили, что стараются сделать все для отмены выступления.
Ранее в Екатеринбурге было отменено выступление участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Одной из возможных причин называлось обращение к властям «Русской общины».