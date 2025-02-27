Заместитель министра ЖКХ Свердловской области побывал в экодоме Нижнего Тагила

Posted 27 февраля, 05:05
Published 27 февраля, 05:05
Modified 27 февраля, 05:07
Updated 27 февраля, 05:07
Перед совещанием по вопросам организации накопления ТКО на территории муниципального округа он посетил завод переработки отходов и экодом, где принял участие в изготовлении сувениров из вторичного полиэтилена.
В регионе создаются новые объекты, позволяющие внедрять принципы циркуляционной экономики. Экодом дает возможность доходчиво объяснять населению, в том числе подрастающей молодежи, жизнь товара от начала его использования до повторного применения и подготовки к следующему циклу производства, — пояснил Егор Свалов.
В экодоме делегацию представителей профильного министерства и администрации города встретили ребята из экологических отрядов города. В этот день в экоцентре состоялся турнир знатоков темы обращения с отходами. Команда победителей из школы №44 получила награды из рук региональных чиновников.
Затем гости мультицентра приняли участие в мастер-классе по переработке пластиковых пакетов. Сначала заместитель министра ЖКХ и генеральный директор регионального оператора при помощи термопресса создали из полиэтиленовых пакетов прочное полотно, затем школьники вырезали из него детали будущих изделий. В результате каждый участник мастерской получил опыт переработки и изготовил для себя уникальный органайзер для хранения проводов.
С одной стороны, изготовление незамысловатого устройства для скрепления проводов — это, казалось бы, занятие несерьезное, но уже несколько тысяч юных тагильчан с удовольствием пользуются такими органайзерами и рассказывают своим знакомым о технологиях переработки пластика. Экодом — первый шаг к новой культуре обращения с отходами. Постепенно мы и приходим к осознанию огромной пользы, которую дает возвращение ресурсов из отходов в производство и для экологии, и для экономики, — рассказал генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Напомним, проект «Экодом» — центр развития культуры обращения с отходами, который, помимо познавательной программы, предоставляет уральцам, практикующим раздельный сбор, возможность принести и сдать чистое вторичное сырье. Уникальная экологическая площадка начала работу в декабре 2023 года. За это время в различных активностях приняли участие 10 тысяч уральцев. Кроме того, свыше 5 тонн собранного вторичного сырья было направлено на переработку.