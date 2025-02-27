Заместитель министра ЖКХ Свердловской области побывал в экодоме Нижнего Тагила

Затем гости мультицентра приняли участие в мастер-классе по переработке пластиковых пакетов. Сначала заместитель министра ЖКХ и генеральный директор регионального оператора при помощи термопресса создали из полиэтиленовых пакетов прочное полотно, затем школьники вырезали из него детали будущих изделий. В результате каждый участник мастерской получил опыт переработки и изготовил для себя уникальный органайзер для хранения проводов.