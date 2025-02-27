Жители Екатеринбурга увидят запуск ракеты «Союз-2.1а» прямо во время ночной прогулки

Сборка ракеты проходила в монтажно-испытательном корпусе Байконура, сообщают в Роскосмосе. Корабль сможет переправить с Земли более 2,5 тонн груза: там находится оборудование, одежда, еда, медицинский инвентарь, топливо, воду и азот для поддержания атмосферы на МКС. Также в посылке будет новый скафандр «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос по российской программе.