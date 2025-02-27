Жители Екатеринбурга увидят запуск ракеты «Союз-2.1а» прямо во время ночной прогулки

Posted 27 февраля, 17:35
Published 27 февраля, 17:35
Modified 27 февраля, 19:36
Updated 27 февраля, 19:36
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» подготовлена к запуску на космодроме Байконур: ее установили на стартовый стор в вертикальное положение, а также допустили к заправке.
Транслировать запуск ракеты Роскосмос будет в своих социальных сетях. Помимо этого старт полета будет показан по цифровым суперсайтам и медиафасадам МАЕР по всей России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Омске и других городах.
В Екатеринбурге такой суперсайт располагается на перекрестке улиц Машинистов и Готвальда у дома 14А.
Сборка ракеты проходила в монтажно-испытательном корпусе Байконура, сообщают в Роскосмосе. Корабль сможет переправить с Земли более 2,5 тонн груза: там находится оборудование, одежда, еда, медицинский инвентарь, топливо, воду и азот для поддержания атмосферы на МКС. Также в посылке будет новый скафандр «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос по российской программе.