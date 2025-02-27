tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 17:35

Published 27 февраля, 17:35

Modified 27 февраля, 19:36

Updated 27 февраля, 19:36

Жители Екатеринбурга увидят запуск ракеты «Союз-2.1а» прямо во время ночной прогулки

Жители Екатеринбурга увидят запуск ракеты «Союз-2.1а» прямо во время ночной прогулки

27 февраля 2025, 17:35
Фото: roscosmos.ru.
В ночь на 28 февраля на Байконуре в 00:24 по московскому времени состоится запуск ракеты «Союз-2.1а». Жители Екатеринбурга смогут наблюдать полет прямо во время ночной прогулки или из окна автомобиля.

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» подготовлена к запуску на космодроме Байконур: ее установили на стартовый стор в вертикальное положение, а также допустили к заправке.

Транслировать запуск ракеты Роскосмос будет в своих социальных сетях. Помимо этого старт полета будет показан по цифровым суперсайтам и медиафасадам МАЕР по всей России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Омске и других городах.

В Екатеринбурге такой суперсайт располагается на перекрестке улиц Машинистов и Готвальда у дома 14А.

Сборка ракеты проходила в монтажно-испытательном корпусе Байконура, сообщают в Роскосмосе. Корабль сможет переправить с Земли более 2,5 тонн груза: там находится оборудование, одежда, еда, медицинский инвентарь, топливо, воду и азот для поддержания атмосферы на МКС. Также в посылке будет новый скафандр «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос по российской программе.

Фото: roscosmos.ru
Тагильчанин побывал на первом пуске ракеты-носителя «Ангара — А5» в Амурской области
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Наука#Эксклюзив#Россия#Трансляция#Техника#Технологии#Космос#МКС#Роскосмос#Ракета#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика