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Posted 27 февраля, 12:53

Published 27 февраля, 12:53

Modified 27 февраля, 12:55

Updated 27 февраля, 12:55

Жительница Нижнего Тагила отсудила у МУПов более 275 тысяч за падение снега на машину

Жительница Нижнего Тагила отсудила у МУПов более 275 тысяч за падение снега на машину

27 февраля 2025, 12:53
Фото: 1MI.
Женщина в Нижнем Тагиле отсудила у муниципальных организаций более 275 тысяч рублей после того, как с крыши здания на Вагонке на ее автомобиль Nissan рухнул снег. Инцидент произошел в конце 2023 года.

В результате падения снега появились повреждения на крыше, капоте, лобовом стекле и зеркале на одной из дверей. Выяснилось, что данным домом владеют городские муниципальные учреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В связи с этим горожанка отправилась в суд и потребовала взыскать с ответчиков ущерб, расходы на эксперта, пошлину и почтовые затраты. В результате судебного процесса было решено взыскать с организаций в общей сложности более 275 тысяч рублей.

Напомним, житель Верхней Салды отсудил у юридической компании 167 тысяч рублей за неоказанную услугу.

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