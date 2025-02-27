Жительница Нижнего Тагила отсудила у МУПов более 275 тысяч за падение снега на машину

Posted 27 февраля, 12:53
Published 27 февраля, 12:53
Modified 27 февраля, 12:55
Updated 27 февраля, 12:55
В результате падения снега появились повреждения на крыше, капоте, лобовом стекле и зеркале на одной из дверей. Выяснилось, что данным домом владеют городские муниципальные учреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В связи с этим горожанка отправилась в суд и потребовала взыскать с ответчиков ущерб, расходы на эксперта, пошлину и почтовые затраты. В результате судебного процесса было решено взыскать с организаций в общей сложности более 275 тысяч рублей.
Напомним, житель Верхней Салды отсудил у юридической компании 167 тысяч рублей за неоказанную услугу.