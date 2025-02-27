tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 09:32

Published 27 февраля, 09:32

Modified 27 февраля, 09:34

Updated 27 февраля, 09:34

Журналист в Екатеринбурге останется в СИЗО до конца марта

Журналист в Екатеринбурге останется в СИЗО до конца марта

27 февраля 2025, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
Облсуд в Екатеринбурге оставил под стражей 41-летнего журналиста и видеоблогера Евгения Анисимова.

Суд отправил Анисимова в СИЗО до 21 марта 2025 года. После этого адвокат подал апелляцию в облсуд, однако инстанция оставила меру пресечения без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, Анисимову предъявили обвинение в том, что он публиковал экстремистские материалы на запрещенной видеоплатформе «Прекрасная Россия». Темы его публикаций были о чиновниках, депутатах, сотрудниках госструктур и так далее.

Бывший участник группы «Смысловые галлюцинации» не смог выйти из СИЗО в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Екатеринбурге оставил главу «Гортранса» под стражейСуд оставил в СИЗО экс-замглавы ДегтярскаЭкс-сотрудник Минсельхоза в Свердловской области останется в СИЗО
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Чиновники#Депутаты#Апелляция#Арест#СИЗО#Журналист#Екатеринбург#Мера пресечения#Облсуд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика