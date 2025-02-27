Журналист в Екатеринбурге останется в СИЗО до конца марта

Posted 27 февраля, 09:32
Published 27 февраля, 09:32
Modified 27 февраля, 09:34
Updated 27 февраля, 09:34
Суд отправил Анисимова в СИЗО до 21 марта 2025 года. После этого адвокат подал апелляцию в облсуд, однако инстанция оставила меру пресечения без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, Анисимову предъявили обвинение в том, что он публиковал экстремистские материалы на запрещенной видеоплатформе «Прекрасная Россия». Темы его публикаций были о чиновниках, депутатах, сотрудниках госструктур и так далее.