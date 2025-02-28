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Posted 28 февраля, 05:27

Published 28 февраля, 05:27

Modified 28 февраля, 05:29

Updated 28 февраля, 05:29

15 водителей в Нижнем Тагиле совершили грубые нарушения ПДД

15 водителей в Нижнем Тагиле совершили грубые нарушения ПДД

28 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали 15 водителей автомобилей, которые совершили различные нарушения ПДД. Рейды проходили 21–23 февраля 2025 года.

Так, пятеро автомобилистов управляли транспортом без прав на вождение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Еще пять водителей не стали проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, четыре горожанина управляли машинами в нетрезвом виде. Еще одного водителя поймали пьяным за рулем второй раз.

Напомним, 25 февраля в Краснотурьинске местный житель дважды попался за вождением автомобиля в пьяном виде.

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