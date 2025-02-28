15 водителей в Нижнем Тагиле совершили грубые нарушения ПДД

Posted 28 февраля, 05:27
Published 28 февраля, 05:27
Modified 28 февраля, 05:29
Updated 28 февраля, 05:29
Так, пятеро автомобилистов управляли транспортом без прав на вождение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Еще пять водителей не стали проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, четыре горожанина управляли машинами в нетрезвом виде. Еще одного водителя поймали пьяным за рулем второй раз.
Напомним, 25 февраля в Краснотурьинске местный житель дважды попался за вождением автомобиля в пьяном виде.