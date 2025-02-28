Беременным и диабетикам: врач раскрыла главную пользу фисташек

«Фисташки помогают укреплять иммунитет и предупреждают развитие пороков у плода. Также они замедляют старение, делая кожу более гладкой и эластичной. Важно отметить, что в фисташках достаточно много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника и способствует очищению организма от токсинов», — добавила Шмелева.