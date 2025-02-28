Блестящая защита: зачем опытные хозяйки заворачивают бананы в фольгу

Posted 28 февраля, 12:40
Published 28 февраля, 12:40
Modified 28 февраля, 12:42
Updated 28 февраля, 12:42
Первое, что стоит учитывать, это место хранения. Например, в холодильнике им не место. Кожура быстро темнеет от холода, ухудшается вкус. Лучший вариант — оставить бананы при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей.
Кроме того, важно правильно подбирать «соседей» для бананов в вашей фруктовой корзине. Некоторые фрукты, такие как яблоки, выделяют этилен, который способствует ускоренному созреванию и, как следствие, скорой порче бананов.
Идеально будет разместить бананы отдельно от этих плодов, чтобы минимизировать влияние этилена. Если фрукты не касаются друг друга, это также значительно продлит их свежесть.
Больше всего этилена содержится в хвостиках-плодоножках. Чтобы замедлить процесс созревания, стоит завернуть каждый кончик банана в фольгу или в пластиковый пакет. Эта простая хитрость поможет снизить количество выделяемого этилена, таким образом, бананы будут оставаться свежими дольше.
Используйте эти простые советы по хранению и вы сможете запасать бананы впрок наряду с яблоками, картошкой и морковью, советуют эксперты портала thekitchn.com.