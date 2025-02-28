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Posted 28 февраля, 12:40

Published 28 февраля, 12:40

Modified 28 февраля, 12:42

Updated 28 февраля, 12:42

Бананы быстро портятся, поэтому для длительного хранения воспользуйтесь этим простым советом

Блестящая защита: зачем опытные хозяйки заворачивают бананы в фольгу

28 февраля 2025, 12:40
Фото: 1MI. Бананы быстро портятся, поэтому для длительного хранения воспользуйтесь этим простым советом
Рубрика
Еда и напитки
Бананы — это не только вкусные, но и полезные фрукты. Однако часто мы не знаем, как их правильно хранить. Есть способ надолго продлить им жизнь с помощью нескольких простых лайфхаков.

Первое, что стоит учитывать, это место хранения. Например, в холодильнике им не место. Кожура быстро темнеет от холода, ухудшается вкус. Лучший вариант — оставить бананы при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей.

Кроме того, важно правильно подбирать «соседей» для бананов в вашей фруктовой корзине. Некоторые фрукты, такие как яблоки, выделяют этилен, который способствует ускоренному созреванию и, как следствие, скорой порче бананов.

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Идеально будет разместить бананы отдельно от этих плодов, чтобы минимизировать влияние этилена. Если фрукты не касаются друг друга, это также значительно продлит их свежесть.

Больше всего этилена содержится в хвостиках-плодоножках. Чтобы замедлить процесс созревания, стоит завернуть каждый кончик банана в фольгу или в пластиковый пакет. Эта простая хитрость поможет снизить количество выделяемого этилена, таким образом, бананы будут оставаться свежими дольше.

Используйте эти простые советы по хранению и вы сможете запасать бананы впрок наряду с яблоками, картошкой и морковью, советуют эксперты портала thekitchn.com.

Ранее хозяйки также поделились способом применения банановой кожуры.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Хранение#Бананы#КЦ#Еда и напитки#Полезные советы#Хозяйки#Фольга
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