Детские сады превращают в отели для мигрантов: ситуация в Качканаре заинтересовала СК

Posted 28 февраля, 16:21
Published 28 февраля, 16:21
Modified 28 февраля, 16:23
Updated 28 февраля, 16:23
В социальных сетях появилась информация о том, что в городе Качканаре планируется реорганизация двух детских садов. Эти здания хотят переоборудовать под хостелы, где якобы будут проживать мигранты. Новость вызвала бурный общественный резонанс и заинтересовала СК РФ, который начал проверку.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить данные проверки.
Ситуация находится на контроле в главном управлении, дальнейшие действия будут зависеть от результатов расследования.