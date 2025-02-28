Детские сады превращают в отели для мигрантов: ситуация в Качканаре заинтересовала СК

В социальных сетях появилась информация о том, что в городе Качканаре планируется реорганизация двух детских садов. Эти здания хотят переоборудовать под хостелы, где якобы будут проживать мигранты. Новость вызвала бурный общественный резонанс и заинтересовала СК РФ, который начал проверку.