tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 16:21

Published 28 февраля, 16:21

Modified 28 февраля, 16:23

Updated 28 февраля, 16:23

В Качканаре СК проверяет информацию о хостелах для мигрантов в детских садах

Детские сады превращают в отели для мигрантов: ситуация в Качканаре заинтересовала СК

28 февраля 2025, 16:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Качканаре СК проверяет информацию о хостелах для мигрантов в детских садах

Сюжет
Мигранты
Два детских сада в Качканаре могут превратиться в пристанище для мигрантов. После сообщений в СМИ ситуацию взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В социальных сетях появилась информация о том, что в городе Качканаре планируется реорганизация двух детских садов. Эти здания хотят переоборудовать под хостелы, где якобы будут проживать мигранты. Новость вызвала бурный общественный резонанс и заинтересовала СК РФ, который начал проверку.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить данные проверки.

Ситуация находится на контроле в главном управлении, дальнейшие действия будут зависеть от результатов расследования.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал девочку-подростка.

Центры для проверки детей мигрантов на знание русского языка появятся в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге будут судить банду за незаконную легализацию мигрантовБитва за руль: как мигранты меняют рынок такси Екатеринбурга и злят местных водителей
#Дарья Бобровицкая#Общество#Мигранты#Детские сады#Хостел#Качканар#СК РФ#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика