Девушка в поселке в Екатеринбурге вышла из дома и пропала

Posted 28 февраля, 11:22
Published 28 февраля, 11:22
Modified 28 февраля, 11:24
Updated 28 февраля, 11:24
Сообщается, что девушка, выйдя из своего дома в поселке Шувакиш, отправилась на остановку общественного транспорта, которая находится возле железнодорожного переезда, пишет Е1.
Екатеринбурженка была одета в куртку темного цвета, головной убор с «ушками», спортивные штаны, а также в спортивную обувь. Короткая стрижка, окрашивание волос желто-рыжее. Цвет глаз серо-голубой. Может быть в очках.
Напомним, 12 февраля текущего года в Нижнем Тагиле пропала местная жительница, одетая в пуховик бежевого цвета.