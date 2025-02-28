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Posted 28 февраля, 11:22

Published 28 февраля, 11:22

Modified 28 февраля, 11:24

Updated 28 февраля, 11:24

В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка в поселке Шувакиш

Девушка в поселке в Екатеринбурге вышла из дома и пропала

28 февраля 2025, 11:22
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка в поселке Шувакиш

В Екатеринбурге ищут 19-летнюю Ксению Мурашкину, которая исчезла вечером 26 февраля 2025 года.

Сообщается, что девушка, выйдя из своего дома в поселке Шувакиш, отправилась на остановку общественного транспорта, которая находится возле железнодорожного переезда, пишет Е1.

Екатеринбурженка была одета в куртку темного цвета, головной убор с «ушками», спортивные штаны, а также в спортивную обувь. Короткая стрижка, окрашивание волос желто-рыжее. Цвет глаз серо-голубой. Может быть в очках.

Фото: Е1

Напомним, 12 февраля текущего года в Нижнем Тагиле пропала местная жительница, одетая в пуховик бежевого цвета.

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