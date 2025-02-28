Доклад о буллинге в школе Невьянска затребовал глава СК РФ

Posted 28 февраля, 14:29
Published 28 февраля, 14:29
Modified 28 февраля, 14:31
Updated 28 февраля, 14:31
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о халатности в невьянской школе. Там дети травили ученика третьего класса, имеющего особенности развития.
Согласно данным СК РФ, буллинг происходил в течение длительного времени. Сверстники допускали в отношении ученика противоправные действия. Также отмечается, что о данной ситуации руководству школы было известно.
Напомним, ранее срези жителей Нижнего Тагила проводился опрос по поводу травли в школе. 39% респондентов заявили, что их травили в школе.