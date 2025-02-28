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Posted 28 февраля, 14:29

Published 28 февраля, 14:29

Modified 28 февраля, 14:31

Updated 28 февраля, 14:31

Глава СК РФ затребовал доклад о буллинге в школе в Невьянске

Доклад о буллинге в школе Невьянска затребовал глава СК РФ

28 февраля 2025, 14:29
Фото: 1MI.

Глава СК РФ затребовал доклад о буллинге в школе в Невьянске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с буллингом в школе в Невьянске.

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о халатности в невьянской школе. Там дети травили ученика третьего класса, имеющего особенности развития.

Согласно данным СК РФ, буллинг происходил в течение длительного времени. Сверстники допускали в отношении ученика противоправные действия. Также отмечается, что о данной ситуации руководству школы было известно.

Напомним, ранее срези жителей Нижнего Тагила проводился опрос по поводу травли в школе. 39% респондентов заявили, что их травили в школе.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Школа#Екатеринбург#СК
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