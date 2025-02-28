Экономист назвал обвал фондового рынка США сигналом к смене валютного мира

Posted 28 февраля, 06:28
Published 28 февраля, 06:28
Modified 28 февраля, 06:28
Updated 28 февраля, 06:28
Пока одни видят в криптовалюте новый «защитный актив», другие предупреждают о возможном пузыре. Что стоит за этими событиями и как они могут изменить финансовый рынок — в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.
По его мнению, причиной такого слома стало сразу несколько факторов, сработавших сразу в одной временной точке. Он напомнил, что это прежде всего большое количество не задействованных горячих денег, которые подвержены хитро управляемым воздействием, в т. ч. игроков, собирающихся заработать.
«Еще один фактор — это трампо-марксистская политика, когда многие очень быстро подготовленные концепции, решения и, зачастую, малопроработанные действия, подставляют Трампа, а с ним и сами США под удар так называемых глобалистов — условных финансистов, которые в прошлый президентский срок Трампа не позволили ему реализовать часть своих начинаний, а затем и вовсе хотели убрать его со своего пути», — указал Гольдфайн.
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И главный фактор, по мнению экономиста — это накопленные за многие годы проблемы, противоречия и обязательства мировой и, прежде всего, американской экономики, которые, как многим кажется, не разрешимы без серьезных планетарных потрясений, которые в первую очередь могут коснуться долларовой системы.
«Надеюсь, что еле-еле начинающееся сотрудничество России и США будет способствовать менее разрушительным последствиям от процессов построения нового валютного мира и создания более оптимальной, чем нынешняя, цивилизации. Кстати, процесс объединения российских ресурсов и американских технологий и возможностей может сделать обрушение долларовой системы более управляемым и менее разрушительным для планеты. Нынешнее обрушение фондового рынка я считаю пока только предзнаменованием будущих катаклизмов, а экономику США — способной преодолеть этот кризис за несколько недель», — пояснил собеседник издания.
Евгений Гольдфайн считает, что если очень активно не вмешаются крупнейшие игроки и манипуляторы планетарного масштаба, то нынешнее крупнейшее падение будет в очередной раз преодолено, что не гарантирует отсутствие дальнейших кризисов на многих глобальных и локальных рынках, проектах, площадках.