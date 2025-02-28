Экономист назвал обвал фондового рынка США сигналом к смене валютного мира

И главный фактор, по мнению экономиста — это накопленные за многие годы проблемы, противоречия и обязательства мировой и, прежде всего, американской экономики, которые, как многим кажется, не разрешимы без серьезных планетарных потрясений, которые в первую очередь могут коснуться долларовой системы.